Un par de prioridades para el mes de enero

El 2019 no ha dado paso aún al primer mes de 2020, pero el mercado no ha querido esperar. En los últimos días los movimientos han comenzado a sucederse con los primeros fichajes del mercado invernal. El Granada CF permanece agazapado, pero es evidente que el club trabaja para satisfacer las necesidades de Diego Martínez lo antes posible. El status de recién ascendido limita la capacidad adquisitiva de la entidad, pero la llegada de un lateral derecho y un delantero son vitales para paliar la salida de Adrián Ramos y la grave lesión de Quini.

La ventana invernal de fichajes tiene algo peculiar. El mes de enero siempre ha sido señalado como una posibilidad para poder parchear imprevistos y fallos cometidos en la planificación veraniega. El caso de Quini es una desgracia debido a la larga duración de la baja del defensa cordobés, mientras que la marcha de Adrián Ramos era un secreto a voces desde hace tiempo.

Sustituir a ambos futbolistas no es tarea sencilla, pero la dirección deportiva debe peinar el mercado en busca de oportunidades atractivas y asequibles, ya sea en forma de traspaso o cesión.

El fichaje de un killer requiere de especial atención. Los números de Soldado y Carlos Fernández piden la ayuda de otro goleador que llegue para aportar pólvora. El nombre de Randy Nteka ha sido una de las posibilidades que ya ha sonado. El aspecto más positivo del francés es su polivalencia para jugar en varias demarcaciones, algo que encandila a cualquier técnico.

De unos años a ahora los equipos de Primera División ponen mucho más sus ojos en los futbolistas de Segunda. Precisamente uno de esos casos es una de las oportunidades de mercado que hay en la máxima categoría: Enric Gallego. El veterano atacante llegó la pasada temporada al Huesca en el mes de enero tras un estreno brillante en la división de plata y posteriormente fichó por el Getafe en verano, pero no ha gozado apenas de oportunidades. Cinco partidos de liga y tres de Europa League son un bagaje pobre para un jugador de 33 años que tiene muchas papeletas para salir del Getafe en las próximas semanas.

Foulquier puede ser el primer fichaje en llegar si el club convence al Watford inglés

En la quiniela del lateral, por ahora, solo aparece el nombre de Dimitri Foulquier. El Granada está negociando con el Watford para que el ex rojiblanco llegue cedido al club y vista así de nuevo la elástica nazarí. Si la operación llega a buen puerto parece más que probable que habrá una opción de compra.

La medular es la zona del campo que más difícil tiene recibir refuerzos. En la plantilla no hay un sustituto natural para Montoro, pero hasta cinco hombres además del valenciano pueden actuar en el doble pivote (Gonalons, Yangel, Eteki y Azeez), por lo que no hay sitio para otro generador de juego. Rubén Pardo, una de las opciones que sondeó el club en agosto, permanece en el olvido para la Real Sociedad, pues Imanol Alguacil no le ha dado ni un minuto en las 18 jornadas disputadas.

La ausencia de Fede Vico

La lesión de Fede Vico es otra circunstancia muy dañina para el equipo, pues su ausencia ha dejado a la mediapunta huérfana de un ‘10’ natural. Carlos Fernández es más un segundo delantero, mientras que Azeez atesora características muy distintas a las de Fede Vico.

Diego Martínez suspira por poder contar de nuevo con el ‘14’ rojiblanco, pero no existe una fecha aproximada para su vuelta a los terrenos de juego. El andaluz recayó de su lesión fibrilar en la fascia plantar del pie izquierdo y la cautela es el principal mandamiento en su proceso de recuperación.

Dejar la enfermería lo más vacía posible sería el mejor fichaje para el Granada, pero de momento la suerte le está dando la espalda en este sentido. Neyder Lozano podría ser un fichaje a todos los efectos. El zaguero fue la primera incorporación del verano, pero hasta ahora no ha podido debutar como rojiblanco. La plantilla del Granada no es ni mucho menos corta, pero los acontecimientos empujan al club a acudir al mercado.