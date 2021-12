Patricia Mascaró: “El año pasado me planteé dejar el fútbol”

En una entrevista con los medios oficiales del club, la ‘Pichichi’ del Granada CF femenino, Patricia Mascaró, admitió que la temporada pasada pasó momentos duros en los que se planteó “dejar el fútbol” debido a un mal año deportivo, las lesiones y a la falta de confianza en ella misma. “Tuve ansiedad y miedos pero dejar el fútbol por una mala experiencia no me parecía justo. No quería retirarme así”, añadió.

Aseguró que su llegada a Granada le sentó de maravilla ya que sabía que iban a devolverle “la confianza”. “Yo no me creo más que nadie por venir de Primera, para mí la Liga Reto Iberdrola tiene el mismo valor. Venir era una oportunidad buena para mí y para demostrar”, admitió.

Prosiguió hablando de su buena experiencia en la ciudad al destacar que está “muy contenta” y conocía “Granada desde hace tres años” y esta campaña “por fin” ha podido llegar al club. “Me han dado siempre mucha confianza, tenía una espinita clavada y no esperaba menos”, agregó.

Vestuario

“Me hablaban del club, de las chicas, del equipo… Y no se han equivocado en nada. He pasado por varios equipos y es de los mejores vestuarios que he tenido. Son gente joven y veterana y el éxito y crecimiento que están teniendo es gracias a eso”, respondió al ser preguntada por su adaptación y por la clave del éxito del conjunto rojiblanco.

Continuó diciendo que “el equipo ha ido evolucionando y creciendo” y poniendo “la base” en la “buena relación” que tienen entre las jugadoras y “el cuerpo técnico”. “Somos una piña”, manifestó.Finalizó comentando que “la liga es muy larga” y “nadie ha dejado de creer”. “Vengo muy ilusionada con cumplir el objetivo del club: volver a Primera División”, concluyó.