El ostracismo de Petrovic en el Granada

Paco López afronta esta semana dos partidos claves para lograr cierta tranquilidad en la tabla clasificatoria o, en su caso, que la incertidumbre se instale definitivamente en las filas rojiblancas. Serán dos derbis andaluces en los que el Granada CF está obligado a sumar o, de los contrario, comenzarán los nervios.

Tras ‘descomponerse’ con la expulsión de Mika Mármol en Las Palmas, no aprovechar que su rival tenía un jugador menos y terminar perdiendo en tiempo de descuento, son muchas las voces que reclaman cambios en el once inicial ante el Real Betis este jueves en el Estadio Nuevo Los Cármenes (19:00 horas). Sobre todo para armarse más defensivamente, jugar más juntos y tener más músculo en un centro del campo en el que Óscar Melendo no pasa por su mejor momento.

Tras no darle minutos a Sergio Ruiz frente al Girona pero si devolverle la titularidad en tierras canarias, y con Gonzalo Villar que no termina de entrar en el once, hay un futbolista en la plantilla que puede aportar esa frescura pero que no parece contar con la confianza del técnico de Silla.

Pocos minutos

Se trata de Njegos Petrovic, que apenas ha gozado de 28 minutos en lo que llevamos de temporada y que suma ya tres encuentros seguidos en los que no ha saltado al terreno de juego. El serbio es el cuarto centrocampista del equipo a día de hoy por números, pero sus características y polivalencia podrían ayudar y mucho a tener esa consistencia que le falta al equipo a todos los niveles.

Durante la pretemporada, Paco López lo empleó como interior diestro, partiendo desde la banda, aunque no dejaron de ser pruebas. Pero con el inicio de la campaña, jugó ocho minutos en el Cívitas Metropolitano ante el Atlético de Madrid, uno en casa frente al Rayo Vallecano y 19 en el choque que midió a los rojiblancos con el Real Mallorca en la única victoria cosechada hasta el momento.

Polivalencia

Desde entonces, el ex del Estrella Roja de Belgrado ha visto las citas ante Real Sociedad, Girona y Las Palmas junto a sus compañeros sentado en el banquillo. Su potencia física está fuera de toda duda pero el cuerpo técnico, a día de hoy, no lo ve como alternativa en la medular pese a que puede jugar tanto de pivote defensivo como de box to box, descolgándose en ataque. No obstante, actualmente tiene por delante en dicha posición a Sergio Ruiz y Gonzalo Villar.

Y es que de los 33 partidos ligueros que ha dirigido Paco López al Granada CF desde su llegada la pasada campaña, sea en Primera o Segunda División, tan sólo ha sido titular en diez y únicamente completó los 90 minutos más el descuento en cinco. Unos números muy pobres para un jugador que fue una apuesta en el mercado invernal de la temporada 2021-2022 y que tiene contrato hasta 2026 pero no ha terminado de gozar de continuidad.

Poca continuidad

El actual técnico del Granada CF contó mucho con él desde su llegada sin embargo su paternidad en el mes de febrero provocó que su situación cambiara por completo. Volvió a la titularidad en tres de las últimas siete jornadas aunque en la recta final, con el ascenso en juego, tuvo poco protagonismo.

En una semana con tres partidos en ocho días, quizá pueda tener la oportunidad de demostrar su calidad para refrescar a un equipo que es penúltimo en la tabla clasificatoria y que debe de afrontar un calendario muy duro.