La designación de Pizarro Gómez en el VAR levanta ampollas en la afición del Granada CF

Si no quieres caldo, tomas dos tazas. Así se podría resumir la sensación que tiene la afición granadina tras conocer, por medio de la Real Federación Española de Fútbol, el nombre de los colegiados que dirigirán el choque de este sábado en el Estadio Nuevo Los Cármenes entre el Granada CF y el Valencia CF que dará comienzo a las 14:00 horas. La designación no ha podido sentar peor en el entorno rojiblanco.

El árbitro encargado de pitar la contienda será el canario Hernández Hernández que contará con la ayuda en el VAR del madrileño Pizarro Gómez, que no trae precisamente buenos recuerdos en la entidad rojiblanca tras sus últimas decisiones en la sala VOR.

Ni Hernández Hernández ni Pizarro Gómez han dirigido como colegiado principal al cuadro granadino en la presente campaña pero el segundo sí que ha sido un asiduo en el VAR. En concreto, ha estado apoyando desde Las Rozas, la sede de la RFEF, a sus compañeros en siete ocasiones en duelos del Granada CF. Pero han sido sus últimas decisiones las que han levantado ampollas tras su designación.

El madrileño estuvo al frente del videoarbitraje en la jornada tercera (Real Mallorca), quinta (Girona), séptima (Real Betis en Los Cármenes), undécima (Villarreal), decimoséptima (Celta), vigésima (Real Betis en el Benito Villamarín) y vigésimo tercera (Las Palmas en casa). En las tres últimas sus llamadas al colegiado principal no han beneficiado precisamente a los rojiblancos.

Frente a los gallegos, un posible penalti de Torrente sobre Jorgen Strand Larsen, que terminó rematando la cabeza de André Ferreira, se chequeó y, sorprendentemente, no se señaló nada, ni la pena máxima ni el golpetazo que se llevó el guardameta portugués que habría supuesto la expulsión del delantero noruego.

Frente al Real Betis, se le anuló un gol a Matías Arezo por posible fuera de juego tras una imagen al trazar las líneas más que discutibles que puso suponer el empate del conjunto de Alexander Medina en tierras sevillanas.

Por último, ante Las Palmas, la expulsión del central polaco Kamil Piatkowski en el minuto 21 condicionó el choque ante los de García Pimienta. Pizarro Gómez, en los audios del VAR, condicionó a Busquet Ferrer diciéndole que “los dos defensores del Granada no hubieran llegado” si el jugador rojiblanco no hubiera derribado a Sandro pese a que el delantero canario no controló en dirección a la portería de Augusto Batalla sino hacia una banda.