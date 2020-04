El ‘Plan Rubiales’ favorece al Recreativo

La propuesta del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, basada en un fin de campeonato express sin más jornadas de la temporada regular, con play off y sin descensos de Segunda B para abajo afectaría de pleno al Recreativo Granada. La incertidumbre sobre qué va a pasar y cuando se podrían reanudar las distintas ligas con jugadores que, en su gran mayoría, no se dedican exclusivamente a jugar, ha hecho que Rubiales haya propuesto una alternativa que no a todos satisface.

Un alternativa innovadora que suprimiría los descensos ya que no se jugarían más jornadas. Pero sí habría ascensos aunque no como se suele hacer, con partidos a ida y vuelta, sino a partido único a ser posible con sistema de concentración. Esta propuesta beneficiaría al primer equipo filial del Granada CF pues, a día de hoy y tras la disputa de 28 jornadas, el Recreativo ocupa puesto de descenso al Grupo IX de Tercera División aunque antes del parón se encontraba en el mejor momento de la temporada al menos en puntuación, al sumar quince puntos de los últimos 24 en juego.

Buen momento

Los de David Tenorio en ese periodo de tiempo serían el segundo conjunto que más guarismos ha sumado. Pero aún así, seguía en la zona roja de la tabla clasificatoria de forma que si de diera por concluida la campaña sin más, tal y como está la clasificación ahora mismo, volvería al Grupo IX tras siete cursos en Segunda División B. Evidentemente, a la entidad nazarí le interesa la propuesta de Rubiales pues tener un equipo filial en la tercera categoría del fútbol nacional es importante.

Cada uno defiende sus intereses y hay propuestas para todos los gustos y es que, dependiendo de si les afecta o no, los distintos equipos presentan sus argumentos. No será fácil encontrar la solución. La única buena noticia para los jugadores del filial es que sus sueldos han sido respetados y eso ya es mucho a tenor de lo que ocurre en el resto de equipos de la Segunda B.