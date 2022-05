Así queda la plantilla del Granada CF tras el descenso a Segunda División

Consumado el descenso de categoría, en el Granada CF vienen tiempos de tomar muchas decisiones en todos los ámbitos y no sólo en lo deportivo. La afición rojiblanca mostró su malestar con el pitido final de Hernández Hernández, centrándose en los actuales gestores y no tanto en los jugadores como ocurrió en el anterior descenso en la campaña 2016-2017.

Para empezar, se debe conocer qué entrenador se hará cargo del equipo en Segunda División. De lograr la permanencia, Aitor Karanka habría seguido. Y eso que en su presentación no se quiso dar a conocer, en un ejemplo más de oscurantismo, las condiciones de su vinculación.

Veinte con contrato

Pero serán las decisiones relativas a la composición de la plantilla las que determinarán el nuevo proyecto rojiblanco en la dura Liga SmartBank. Sea Karanka o el que firme con la entidad nonagenaria, lo cierto es que el armazón lo tiene prácticamente hecho. Nada menos que veinte jugadores tienen contrato para el próximo año. Pero, obviamente, no todos seguirán. Unos por su alto sueldo, otros a los que habrá que mal vender porque no quedará más remedio y un tercer bloque con los que haya que negociar para rescindir su vinculación.

En concreto, tienen contrato para el próximo curso Luís Maximiano, Aarón, Quini, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Torrente, Pepe, Carlos Neva, Gonalons, Luis Milla, Petrovic, Isma Ruiz, Antonio Puertas, Soro, Machís, Uzuni, Rochina, Luis Suárez, Matías Arezo y Jorge Molina. En total, veinte futbolistas. A ellos, hay que sumar los cedidos Antoñín (Málaga), Adrián Marín (Familicao), Ricard Sánchez (Lugo), Luis Abram (Cruz Azul), Adri Butzke (Paços de Ferreria), Monchu (Valladolid) y Dionkou (Barcelona B).

Tan sólo cumplen contrato los cedidos Arias y Álex Collado, además de Neyder Lozano, Sergio Escudero, Germán, Eteki, Montoro, Dani Raba y Carlos Bacca. Por tanto, toca realizar multitud de gestiones para aligerar masa salarial que bajará mucho con respecto a estas últimas tres campañas. Porque aunque LaLiga aporte una ayuda por descenso, éste va en relación a tres factores: volumen de ingresos totales en los últimos cinco años, ingresos recibidos en el reparto del dinero de las televisiones y años de permanencia en Primera. Todo hace indicar que será inferior a las cantidades percibidas cuando en el curso 2016-2017 se bajó.

Queda un largo verano en el que cada medida que se tome marcará el futuro de una entidad

Además, la Segunda División no es nada fácil y son demasiados los jugadores que no querrán jugar en ella o, simplemente, que sus condiciones no se adapten a una categoría donde la confianza no cabe porque cualquiera te puede ganar. Por ello, jugadores como Luís Maximiano, Gonalons, Milla, Luis Suárez, Machís o Domingos Duarte no tendrán muchos problemas en encontrar equipo aunque lo que se pueda cobrar con ellos diste mucho de lo que se podría haber percibido en caso de haber continuado en LaLiga Santander.ç

Los lesionados

Casos distintos son los de los tres lesionados de larga duración. Se trata de Raúl Torrente, Carlos Neva y Rubén Rochina. En otra situación habrían salido, sobre todo por la proyección de los dos primeros, pero están en proceso de recuperación y nadie va a firmar a un jugador con problemas físicos tan graves como sufrieron, en especial los dos canteranos.

El descenso ha trastocado los planes de la dirección deportiva sobre todo por lo que se refiere a posibles renovaciones. Porque de los nueve que cumplen contrato, los veteranos Germán, Sergio Escudero y Montoro tenían opciones. Al igual que todo lo que rodea a la entidad, está por ver qué sucederá con estos futbolistas que integran el núcleo duro del vestuario.

Largo verano

Se avecinan tiempos duros en la entidad presidida desde la lejanía por Rentao Yi a todos los niveles y no sólo en lo deportivo. Queda un largo verano en el que cada medida que se tome marcará el futuro de una entidad que se ha visto abocada a un descenso un año después de llegar a los cuartos de final de la Europa League. Y es que las cosas no pasan por casualidad.