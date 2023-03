El Granada CF ya ha empleado a 32 futbolistas en la presente temporada entre Liga y Copa

A la hora configurar una plantilla, son pocos los entrenadores a los que les gusta contar con más de 22-23 jugadores. No es práctico a la hora de entrenar aunque siempre hay futbolistas lesionados, pero para eso están los equipos filiales para completar las sesiones. Además, gestionar un vestuario tan amplio no suele ser fácil y más si en él hay ‘vacas’ sagradas al margen de los egos de cada uno.

Aitor Karanka era de esa opinión pero terminó contando con un plantel demasiado numeroso para su gusto. El técnico vasco fue destituido y llegó Paco López. Al valenciano, además de lo que se encontró, se le sumó un nuevo jugador más en el mercado invernal pues llegaron Famara Diédhiou, Shon Weissman y Pol Lozano pero se marcharon cedido Matías Arezo y Pepe. Pero las sanciones y lesiones en todas las líneas ha hecho que tenga que tirar del Recreativo. Son ya dos los futbolistas que han contado con minutos en el Granada CF al margen de cuatro más que llevaban dinámica del primer equipo aunque dorsal con el filial desde principio de curso como son los casos de Ricard Sánchez, Raúl Torrente, Pepe, actualmente en el Deportivo de La Coruña, y Bryan Zaragoza.

31 más Martín Solar

El pasado sábado debutó con el primer equipo Miki Bosch, central del ‘Recre’ que entró en la convocatoria debido a las ausencias de Quini, Ricard, Miguel Rubio e Ignasi Miquel y que, debido a la mala fortuna de Torrente en la primera llegada al área de Raúl Fernández, se lesionó a los dos minutos y se vio obligado a ingresar en el terreno de juego. Con Bosch, son nada más y nada menos que 31 los futbolistas que han contado con minutos en LaLiga SmartBank y uno más si se suma la Copa del Rey en la que participó, en el estreno de Paco López ante el Yeclano, el centrocampista Martín Solar.

Sin duda, una cifra muy alta. Pero, al menos hasta el momento, la mejor noticia es que ninguno ha desentonado. Habrán podido tener mejor rendimiento o no, y más o menos continuidad, pero todos los que han pisado el verde han rendido por término general. La prueba de ello fue el choque en El Plantío, en el que el técnico de Silla introdujo hasta cinco cambios con respecto al duelo previo ante el Málaga CF y tanto Jonathan Silva como Víctor Díaz, además de Sergio Ruiz y Puertas no dieron motivos a Paco López para no contar más con ellos. Hasta el debutante Bosch, que entró sin apenas calentar, se fajó con los delanteros burgaleses y terminó cuajando una buena actuación demostrando que se puede contar con él de cara al futuro.

Minutos

Tres porteros, once defensas, diez centrocampistas más Martín Solar en Copa y siete atacantes son los 32 futbolistas que han contado con minutos esta temporada en ambas competiciones con los dos entrenadores que han pasado por el banquillo rojiblanco. De todos ellos, el que más tiempo sobre el césped acumula es José Callejón, con 2.385 minutos. También supera la barrera de los 2.000 Miguel Rubio (2.061), Uzuni (2.062) y Ricard (2.004) y la roza Raúl Fernández (1.918). En el apartado con menos minutos está Torrente, recién salido de una lesión que tuvo muy mala fortuna en Burgos, y Famara Diédhiou con 42 y 32 minutos, respectivamente.

Rochina no volverá a sumar más pues se pierde el resto de la temporada y es que la lesiones han sido una de las lacras esta campaña pues al margen del mediapunta valenciano, cayó también André Ferreira, Sergio Ruiz, Soro o Ignasi Miquel, que les han hecho perderse numerosos encuentros. Y todo ello al margen de no poder contar con los lesionados de larga duración de la pasada temporada como Carlos Neva y Torrente. De ahí, la importancia de contar con una plantilla amplia y más en Segunda División donde se pueden llegar a disputar hasta 46 partidos.