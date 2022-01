Enero deja 'libres' a diez jugadores del Granada CF que ya pueden fichar por cualquier equipo

Señaló el pasado miércoles Pep Boada, director deportivo del Granada CF, en la presentación de Álex Collado que para la secretaría técnica de un equipo de fútbol el mercado de fichajes es continuo todo el año. Y en cierto modo tiene razón. Pese a que los aficionados centran su atención en los meses de julio y agosto y, posteriormente, en enero, durante el resto de la temporada surgen oportunidades, circunstancias no previstas o negociaciones a las que los clubes están obligadas para evitar la marcha de piezas fundamentales en sus plantillas.

La normativa de la FIFA permite a un club rival poder fichar a un jugador en el mes de enero para la campaña siguiente siempre y cuando cumpla su contrato en junio de ese año. Uno de los casos más relevantes que seguramente ocurra sea el fichaje del delantero galo Kylian Mbappé por el Real Madrid de cara al curso 2022-2023. Sin embargo, el artículo 18 del Reglamento y Estatuto de Transferencia de jugadores de la FIFA establece que si un club desea concertar un contrato con un jugador profesional debe comunicar por escrito su intención al club del jugador antes de iniciar las negociaciones con el jugador. Ese mismo artículo recoge que “cualquier violación de esta disposición estará sujeta a las sanciones pertinentes”.

Diez jugadores

Sin embargo, esa es la teoría. En la práctica, las negociaciones existen y son muchos los ejemplos de esta práctica. En el Granada CF, a los responsables de la dirección deportiva se les acumula el trabajo ya no sólo ante posibles salidas y la llegada de alguna incorporación más, algo que no es seguro, sino porque cuenta entre su plantel de jugadores con hasta diez jugadores que cumplen contrato el próximo 30 de junio.

Algunos de ellos como Arias o el recién incorporado Álex Collado están cedidos

Robert Moreno cuenta en la actualidad con 27 futbolistas, entre los que se incluyen el portero portugués Joao Costa y el colombiano Neyder Lozano, que no tienen ficha, además de los canteranos Raúl Torrente e Isma Ruiz que son uno más de la primera plantilla. Estos últimos junto a Pepe y el último fichaje, Álex Collado, tienen dorsal con el Recreativo Granada.

De todos ellos, una decena podrían ya negociar con otro club y abandonar el cuadro granadinista al término de la temporada. Dos de ellos se encuentran cedidos. Se trata del citado Collado y del lateral colombiano Arias pero el resto son propiedad de los rojiblancos. En concreto, los jugadores que cumplen su vinculación son Sergio Escudero, Germán, Víctor Díaz, Eteki, Montoro, Bacca, Jorge Molina y Neyder. En algunos casos es evidente que no seguirán como el caso de Lozano, al que las lesiones le han impedido siquiera debutar en partido de liga.

Los capitanes

En otros, tendrán muy difícil su continuidad pues no hay más que ver los minutos con los que está contando como ocurre con el mediocentro camerunés Yan Eteki. Sin embargo, hay un grupo de futbolistas que son la base ya no sólo del once sino también del vestuario. Y es que los cuatro capitanes están en esa situación. Salvo Eteki, el resto tienen un denominador común y es su edad. Superan la treintena, y en algunos casos, como es el caso de Jorge Molina, cumplirá 40 años en abril pero su rendimiento está siendo excelso. En sus contratos existen distintas cláusulas que les podría hacer renovar de manera automática. Fue el caso de Roberto Soldado la pasada campaña que se mostró efusivo en las redes sociales tras prolongar su contrato un año más y finalmente se marchó al Levante donde no le va tan bien como en Granada.

Por ejemplo, tanto Sergio Escudero como Germán, Montoro y Molina renovarían de manera automática si disputan al menos 45 minutos en 25 partidos. Principalmente los tres últimos son los pilares del vestuario y siempre aportan tanto dentro como fuera del terreno de juego. Aunque las lesiones no siempre han acompañado a Montoro, su calidad está fuera de toda duda, al igual que el oficio de Germán o el olfato goleador del delantero de Alcoy.

Víctor Díaz

En la entidad se valora mucho la polivalencia además de la seriedad y ascendencia de Víctor Díaz y a buen seguro que más de uno prolongue su estancia en Granada un año más. Más complicado lo tendrá Sergio Escudero, que es suplente de Carlos Neva y que tan sólo ha disputado dos encuentros completos, entrando desde el banquillo en diez ocasiones. Un caso similar a Eteki, que desde su llegada al club con sede en Los Cármenes no ha sido nunca titular indiscutible.

Carlos Bacca pasa por ser una de las decepciones del año por su rendimiento

Un caso similar al de Carlos Bacca, al que le está costando contar con la confianza de Robert Moreno, que aún no ha marcado en LaLiga Santander y que pasa por ser una de las decepciones del año por su rendimiento aunque está involucrado como el que más. Tan sólo marcó en Copa del Rey ante el CD Laguna y que en las últimas ocho jornadas tan sólo ha estado sobre el terreno de juego en 34 minutos.

Rejuvenecer la plantilla

Es evidente que en la configuración de la próxima plantilla habrá que rejuvenecer una plantilla que cuenta con hasta diez jugadores que tienen 30 o más años. La irrupción de Torrente e Isma Ruiz ha permitido bajar la edad media, pero es una cifra muy alta en una competición tan exigente como la Primera División en caso de lograr la permanencia en la categoría.

Tiene tarea, por tanto, Pep Boada y su equipo de trabajo ya no sólo antes del 1 de febrero que es cuando se cierra el mercado invernal sino para ir concretando las renovaciones, o no, de piezas que son algo más que un jugador sino que han pasado a convertirse en símbolos de una de las mejores épocas del Granada CF.