La portería del Granada CF se llena de canteranos tras la lesión de André Ferreira

La lesión de André Ferreira ha trastocado todos los planes en el Granada CF. El guardameta luso deberá pasar por el quirófano tras sufrir una lesión tendinosa del recto anterior de su pierna derecha. Lo hará este viernes por el doctor Lasse Lempeinen. Aún no se sabe el plazo de recuperación, y aunque no se descarta acudir al mercado de porteros pues fichas hay libres y economía también, Aitor Karanka cuenta con tres porteros más. Son integrantes del Recreativo y todos ellos han ido citados en alguna ocasión en la presente temporada aunque no han gozado de minutos.

Se trata de Ángel Jiménez, Adri López y Rafa Romero. Para la afición el más conocido es el primero. Ya debutó con el cuadro rojiblanco en Primera División siendo juvenil. Lo hizo en el famoso duelo ante la Real Sociedad marcado por el Covid al que acudió el entonces equipo entrenado por Diego Martínez con tan sólo siete jugadores del primer equipo y terminó cometiendo alineación indebida. En dicho encuentro batió un récord en la entidad nonagenaria al ser el jugador más joven de la historia en hacerlo en la máxima categoría con 18 años, 4 meses y 16 días. Esa campaña la terminó en el cuadro de División de Honor aunque disputó dos encuentros con el filial.

Operado

La pasada campaña el maracenero fue intervenido en el mes de marzo en su hombro derecho por el doctor José Luis Martín Alguacil para resolver una lesión de inestabilidad crónica que venía arrastrando en las últimas temporadas. Eso le condicionó la recta final de la temporada, en la que disputó siete duelos en los que encajó cinco goles. En este curso ha sido titular en un partido con el ‘Recre’, frente a El Ejido, siendo citado por Karanka para la cita frente al Huesca, algo que tiene visos que se repita en los próximos meses. El joven guardameta de 20 años lleva casi una década vinculado a la cantera del Granada CF.

Por su parte, Adri López, a sus 23 años, llegó este verano procedente del Hércules CF con el que disputó la pasada campaña 26 partidos en el Grupo V de la Segunda RFEF. Ha sido internacional en las categorías sub 17 y sub 18 con la Selección española. Hizo la pretemporada con el cuadro de Karanka y está en la dinámica del primer equipo. De hecho, ha sido convocado frente al Andorra. Con el Recreativo ha jugado dos encuentros, frente al Cádiz B y el Antequera, encajando dos goles.

Romero

El tercer arquero con el que cuenta el míster vitoriano es Rafa Romero. Nacido en Jerez de la Frontera, se formó en el Xerez antes de firmar por el Cabecense, donde destacó siendo juvenil. El Granada CF se fijó en él en la temporada 2020-2021 y lo incorporó al cuadro de División de Honor. Fue el suplente de Ángel Jiménez en el choque anteriormente citado de la novena jornada en San Sebastián y el curso pasado fue un fijo en el primer equipo juvenil, aunque llegó a debutar en Segunda RFEF. Este año ha sido citado por el entrenador vitoriano en una ocasión, ante Las Palmas, siendo titular con los de Juan Antonio Milla en la primera y quinta jornada.

Los tres guardametas se están repartiendo la portería del Recreativo y lo van a seguir haciendo pues, con la lesión de André Ferreira, las necesidades del primer equipo priman.