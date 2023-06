El premio económico que ha conseguido el Granada con el ascenso a Primera

Las arcas del Levante son las más boyantes con un presupuesto de 37,92 millones. Esto no les ha asegurado un ascenso a LaLiga Santander directo ni plácido contra el Alavés en la final de la promoción. Los granotas fueron cuartos y se jugaban el no pasar por el fatídico 'play off' en la última jornada estando a dos puntos del segundo clasificado. Por otro lado, el Málaga, que contaba con un presupuesto de 16 millones, certificó su descenso a Primera RFEF la penúltima pasada.

Más gastos

El Granada completa así un doblete histórico subiendo su equipo femenino a la Liga F tras haber ascendido también hace dos semanas a LaLiga Santander el cuadro masculino dirigido por Paco López, en este caso como campeón de la Liga SmartBank.

Ahora, la entidad debe de trabajar para profesionalizar el equipo femenino, por lo que esa suma que se da al ascender puede ser vital de cara a repartir los presupuestos de ambos equipos, aunque como es evidente, gran parte de la cantidad del mismo irá destinada al masculino debido a que es quien genera más ingresos a la propiedad por patrocinios o ticketing, entre otros.