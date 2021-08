Rubén Rochina: "Tengo un sentimiento de pertenencia con el Granada CF"

Rubén Rochina ha sido presentado este martes en el Estadio Nuevo Los Cármenes. El mediapunta valenciano, que ya presenció el duelo de su nuevo equipo el pasado sábado, reconoció en su puesta de largo que “tengo un sentimiento de pertenencia con el Granada CF aunque aquí estuve sólo dos años”. Y es que para el ex del Levante, en la entidad rojiblanca fue “donde empecé a crecer como futbolista”.

Rochina, que ha firmado por dos años y que ha sido objeto de deseo por parte del club nazarí, manifestó ante la tardanza de su fichaje que “estamos en un mercado atípico y, por supuesto que uno ha tenido altibajos, pensamientos y momentos más difíciles porque las opciones que barajaba no se daban, pero siempre tuve la esperanza de que al final se pudiera concretar como así ha sido”.

"Más completo"

El jugador formado en la cantera del FC Barcelona, donde coincidió con el director deportivo Pep Boada, cree que desde que salió del Granada CF tras su primera etapa “he crecido como futbolista y soy más completo que cuando me fui”, y lo concretó señalando que “he sabido adaptarme a diferentes sistemas y situaciones de la zona de ataque, tanto en la media punta como de extremo con tendencia a jugar por adentro. Incluso de interior también he jugado bastante en el Levante y me gusta esa posición”.

En cuanto a su estado físico tras no hacer la pretemporada con ningún equipo, fue claro al afirmar que “he estado trabajando un mes y medio con un entrenador personal pero el futbol es un deporte colectivo y de contacto y no consigue lo mismo trabajando individualmente”. Una sinceridad que le hizo manifestar que “tengo ganas de estar con el equipo lo antes posible pero eso también lleva su proceso. Me encuentro muy bien y si todo va bien, la idea es poder ayudar al equipo después del parón”.

Rochina ha seguido muy de cerca la trayectoria del que ahora vuelve a ser su club. En ese sentido matizó que “en el Levante he estado en mi casa y muy cómodo, pero el Granada CF es el único club al que he tenido un cariño especial y donde he sentido más seguimiento por parte de los aficionados que en otros clubes por los que he pasado”. Un cariño que quedó reflejado el pasado sábado en de Los Cármenes, tras verlo los seguidores en uno de los palcos. Al hilo, apuntó que “se agradece sentir el cariño de la gente porque eso permite dar un puntito extra cuando no puedes más”.

Gen competitivo

Respecto a su nuevo equipo, y tras verlo ante el Valencia, no ocultó que “la evolución del club es impresionante y el listón está muy alto pero tenemos que seguir creciendo y creo que entre todos será posible”.

Por último, en cuanto a sus nuevos compañeros, concluyó señalando que “si algo tiene este equipo es que compite como pocos y eso es un punto a favor difícil de conseguir”. No obstante, pidió tiempo porque “el cambio de estilo no se aprende de un día para otro, es un proceso, pero creo que tenemos mucho margen de mejora”. De ahí que sentenciara que “con el paso del tiempo se va a ver a un equipo que cada vez juegue mejor”.