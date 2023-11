Regresa la competición en Primera División y estos son los horarios de los partidos

Tras la celebración de los compromisos internacionales de las distintas selecciones que en muchos casos han causado estragos en forma de lesiones o de jugadores que apenas han podido entrenar con sus compañeros como es el caso de Uzuni, Weissman y Álvaro en el Granada CF, regresa la competición en Primera División.

La jornada decimocuarta determinará si el parón le ha beneficiado o perjudicado al Girona, que cerrará los duelos el lunes a las 21:00 horas, frente al Athletic ante el que intentará mantenerse al frente de la clasificación ante la amenaza del Real Madrid, quien visita Cádiz el domingo a las 18:30 h. obligado a reestructurar el equipo por la ausencia de los jugadores que han vuelto lesionados de sus compromisos internacionales.

Son los casos del centrocampista francés Eduardo Camavinga y del atacante brasileño Vinicius Jr., los últimos en sumarse a la lista de bajas del conjunto blanco. Pese a ello, podría ser líder por unas horas, pues juega antes que el cuadro gerundense y se encuentra a solo dos puntos de este. Lo hace en un campo, el del Cádiz, en el que no pierde en competición liguera desde la temporada 1990-1991.

En lo que respecta al Girona, tendrá un duro compromiso ante el Athletic, actualmente quinto. Desde que empatara en el campo de la Real Sociedad en la primera jornada, el equipo de Míchel Sánchez ha cosechado pleno de victorias en partidos oficiales a excepción de su derrota por 0-3 contra el Real Madrid, lo que le ha llevado a pasar de revelación a realidad.

Pendiente de lo que hagan los dos clubes que le preceden en la tabla está el Barcelona, que tendrá que acostumbrarse a no contar con Gavi después de que se confirmara que el mediocentro no volverá a jugar en lo que queda de curso por una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión en el menisco externo. En esta ocasión se medirá a domicilio al Rayo Vallecano, rival al que no ha sido capaz de ganar en los últimos cuatro enfrentamientos oficiales entre ambos, de los cuales tres se saldaron además con derrota de los azulgrana.

Por su parte el Atlético de Madrid, que cierra los puestos que darían acceso a la Liga de Campeones, recibe a un conocido como es el técnico mexicano Javier Aguirre. Quien estuviera al frente del bando rojiblanco entre el 2006 y el 2009 dirige ahora al Mallorca, que no gana en la máxima categoría del fútbol español desde el 16 de septiembre.

Un duelo de gran atractivo será el que cruce en el Reale Arena a dos equipos que a día de hoy disputan la máxima competición europea, la Real Sociedad y el Sevilla. Sin embargo, y pese a compartir ambos el privilegio de luchar contra algunos de los mejores del continente, su realidad en el plano nacional es bien distinta ya que los de San Sebastián son sextos y los sevillanos decimoterceros.

El otro club hispalense en Primera, el Real Betis, se verá las caras con la UD Las Palmas en su estadio, donde no ha perdido un choque oficial desde que el pasado 24 de mayo cayera por 0-1 contra el Getafe. Enfrente, un cuadro canario que acumula dos triunfos y un empate en sus últimas tres salidas ligueras.

Además, el Celta de Vigo viaja a Valencia, ciudad en la que su actual técnico Rafa Benítez conquistó dos ligas y una Copa de la UEFA y donde ha perdido en los últimos cuatro desplazamientos sin marcar ningún gol.

En cuanto al Villarreal, primer clasificado para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tras vencer en la prórroga al Zamora en el estreno de la segunda etapa en el club como entrenador de Marcelino García Toral, acoge a un Osasuna que sólo ha ganado dos veces desde el 27 de agosto.

Un día antes, el 26 de agosto, venció por última vez en liga el Granada CF. Desde entonces, todo son derrotas o empates para los rojiblancos. Una mala racha que intentará revertir en el partido que abre la jornada este viernes a las 21:00 horas contra el Alavés en Mendizorroza.

Horarios:

Viernes:

21:00 Alavés-Granada

Sábado:

14:00 Rayo Vallecano-Barcelona

16:15 Valencia-Celta de Vigo

18:30 Getafe-Almería

21:00 Atlético de Madrid-Mallorca

Domingo:

14:00 Villarreal-Osasuna

16:15 Real Sociedad-Sevilla

18:30 Cádiz-Real Madrid

21:00 Real Betis-Las Palmas

Lunes:

21:00 Girona-Athletic