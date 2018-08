"A priori nuestro potencial ha bajado pero hemos ganado en juventud"

-Ha sido una pretemporada larga con muchos partidos, ¿qué sensaciones tiene en el nuevo proyecto?

-Hemos trabajado una semana más de lo habitual, de ahí que la pretemporada haya sido más larga, con diez partidos, pero la valoración tiene que ser positiva. Aunque por encima de todo, el hecho de que hayan subido varios jugadores al primer equipo es lo más importante. El proyecto del Granada CF se tiene que sustentar en futbolistas nacionales y si son criados en la cantera mucho mejor. Ese 'desajuste' de jugadores que han hecho la pretemporada con el primer equipo ha venido bien porque nos ha permitido conocer a más componentes de la base. Hemos hecho debutar hasta nueve juveniles más los que van a formar parte de la plantilla del Huétor Vega. En cuanto a los resultados, ha habido de todo pero no era el objetivo ganar sí o sí sino que los futbolistas se preparen y los que suben del juvenil se vayan adaptando a nuestra forma de trabajar.

-Mantienen el bloque del curso pasado. ¿Se le tiene que pedir al equipo que dé un paso más?

-Han salido muchos jugadores que formaban la base del equipo la pasada campaña como Aarón, Adri Castellano, Pablo Vázquez o José Antonio. Más Casi, Pablo González o David Grande, pero nos hemos rejuvenecido bastante. Creo que estamos apostando por dar continuidad a futbolistas que se están formando en la cantera del Granada que era uno de los objetivos desde el año pasado tras nacionalizar la plantilla y romper con la política anterior de contar con jugadores de fuera como una forma de inversión. No obstante, no nos negamos a que lleguen futbolistas de fuera pero siempre dentro de un control, aunque lo que más nos interesa es que sean de Granada y puedan ir dando pasos hacia el equipo de Segunda B. A priori, el potencial del equipo ha podido bajar algo pero sí hemos ganado en juventud y compromiso con jugadores de la casa.

-¿Cuáles serán los aspectos que identificarán al Recreativo en esta nueva campaña?

-Yo apuesto por la intensidad y un fútbol moderno basado en un bloque compacto pero que a la vez domine otra facetas del juego, el llamado 'otro fútbol' de segundas jugadas o disputas individuales porque eso es lo que se van a encontrar los futbolistas a la hora de competir. Digamos que la idea es englobar la dinámica de los filiales de juego vistoso y combinativo junto a otros aspectos porque los jugadores, o se adaptan a eso, o no darán nunca el paso a categorías superiores. Eso es lo que queremos inculcar a los chavales, que están para formarse y ser profesionales en el futuro de la élite. En definitiva, que tengan una mentalidad fuerte porque en el fútbol es clave para enfrentarse a las adversidades que llegarán durante su carrera. El mensaje que les mandamos es que están aquí para ser jugadores de primer nivel.

-El hecho de que varios jugadores hayan subido al primer equipo, ¿es un espejo donde mirarse para los que siguen en el Recreativo?

-Eso es lo que les queremos hacer ver. Cuando un equipo es competitivo, como lo fue el año pasado, muchos futbolistas salen reforzados y dan el paso. Esa es la mentalidad que tenemos en el cuerpo técnico y el objetivo es hacérselo ver a los jugadores. Que sean competitivos porque les va a servir en un futuro tanto a nivel profesional como para la vida en general y a partir de ahí crecer.

-¿Cree que si no hubiera promocionado al primer equipo la pasada campaña habría jugado play off el filial?

-Eso son suposiciones. Lo que sí es cierto es que la línea que se llevaba la temporada pasada era bastante buena cuando yo salí, pero Rafa Morales también hizo un buen trabajo cuando se hizo cargo del equipo. La Segunda B es muy complicada, hay muchos equipos que quieren ascender y los filiales tienen ese punto para competir como demostró Las Palmas Atlético en la segunda vuelta del campeonato. Es cierto que fuimos el único filial que estuvimos todo el año en posiciones nobles pero nunca sabremos si llego a seguir si hubiéramos llegado a jugar play off. Los chavales hicieron muy buena temporada y terminaron bien, pero en los últimos partidos es normal que equipos con más solera aprieten. Además, cuando no tienes opciones de estar entre los cuatro primeros uno se deja llevar. Quizá faltó un grado de motivación al final pero es algo habitual que suceda.

-¿Qué se ha buscado con las nuevas incorporaciones?

-Principalmente completar lo que faltaba. Con Ontiveros buscamos una referencia arriba. Es un futbolista que conocemos del Rayo B y el año pasado hizo una muy buena temporada. Nos aportará mucho trabajo y no está exento de calidad. Con Samba queremos dar fuerza en el centro del campo. Viene de la cantera del Elche y nos aportará trabajo y pausa que, a lo mejor por las características de los centrocampistas que tenemos como Andrés, Isi, Yael o Cambil, no tenemos. Del resto de la plantilla daremos continuidad a los que siguen y si los de abajo llaman a la puerta facilitarles el camino.

-¿En qué estado se encuentra Rubén Sánchez? Sería un fichaje más…

-Tiene muchísima ilusión. Es un chico que es un ejemplo para el fútbol y sus compañeros. Sufrir dos lesiones del ligamento cruzado no es fácil y está entrenando con las ganas de un alevín. Cuando se firmó yo tenía mucha confianza en él y a Oltra le gustaba mucho, incluso tuvo opciones de tener ficha con el primer equipo. Tuvo la mala suerte de la lesión y la recaída y ahora mismo está dando los pasos adecuados para poder entrar en la dinámica con nosotros porque seguro que va a ser de gran ayuda.

-No es habitual que, cuando uno asciende al primer equipo y es cesado, vuelva al filial de origen. ¿Cómo valora esta situación excepcional en su caso?

-Efectivamente es una situación excepcional. Mi paso al primer equipo se valoró por el trabajo que estábamos haciendo en el Granada B. Sigo pensando que en los partidos en los que estuve al frente del Granada CF tuvimos en todos posibilidades de ganar, como ante la Cultural tras ir venciendo por 3-1 y en el que la expulsión de Víctor Díaz lo cambió todo. O el de Huesca, en el que se hizo un partido sensacional teniendo opciones reales de haber empatado. Lo que nos marcó más fue el encuentro de Lorca. Cuando me destituyeron no hubo más remedio que aceptarlo y dar las gracias por la confianza depositada en mí. La cúpula es consciente que el trabajo realizado fue bueno y de ahí que siga en el club.

-¿Qué puede significar contar con el Huétor Vega como filial?

-Primero hay que agradecer al Huétor Vega el estar dispuesto a llegar a un acuerdo de filialidad. Es un paso muy importante para los jugadores que salen del División de Honor juvenil y que no se dispersen por distintos equipos aunque estén cedidos. Hay una hornada muy buena de jugadores que van a estar en el Recreativo próximamente y los que están trabajando con nosotros a día de hoy están adquiriendo un gran nivel, pero es necesario que compitan en una categoría fuerte como el Grupo IX, que para mí junto al Grupo X y la Tercera catalana y madrileña son las más fuertes de nuestro país. Además, también nos vale a nosotros para poder tirar de ellos cuando los necesitemos pero siempre teniendo en cuenta los intereses del Huétor Vega, porque tampoco podemos abusar de quitarle jugadores, pues tienen que cumplir con su objetivo también.

-Ahí la clave será la constante comunicación...

-Sin duda. Es importante que Jaime Morente sea el entrenador del Huétor Vega y conozca la casa pero hay que tener en cuenta que tampoco podemos perjudicarle mucho empleando demasiados jugadores y detener su formación. De hecho, hay muchos que entrenarán por la mañana con nosotros y por la tarde doblarán y trabajarán con el equipo de Tercera. Son jóvenes y están preparados para ello. Hay que cuidar el producto y éste son los futbolistas y creo que les va a venir bien a ellos.

-¿Qué equipos cree que estarán arriba en el Grupo IV?

-Esta categoría es muy complicada y hay muchos equipos que quieren salir de ella para poder meter la cabeza en el fútbol profesional. Destacaría al Cartagena, el Real Murcia, el UCAM, el Recreativo de Huelva, que está apostando fuerte, al igual que el Melilla, o el mismo Ibiza, al margen de los filiales que siempre son difíciles. En definitiva, vamos a tener que ir cada partido con el cuchillo entre los dientes porque ganar en Segunda B siempre es muy complicado. Pero hay que estar preparado para ello y tener espíritu competitivo. En cualquier caso, nuestro objetivo es lograr la permanencia cuanto antes y a partir de ahí crecer.

-Se lleva hablando varios años de la creación de una liga de filiales pero nunca se lleva a cabo. ¿Es partidario de ella?

-Personalmente no. Los que son más partidarios son los equipos que no son filiales. Para un club, egoístamente es más importante que sus jugadores se codeen con otros de nivel y en Segunda B los hay muchos. Sería una liga bonita a nivel de espectador pero para los futbolistas no lo sería tanto.

-¿Qué le aporta el fútbol base que no lo hace el profesional?

-Son campos parecidos. El que es entrenador y está capacitado lo está para entrenar en ambos ámbitos. Quizá lo que cambia es la dinámica. En un filial es más formación, perfilar actitudes y aptitudes para que los jugadores estén preparados. En el primer nivel hay más capacidades pero el futbolista va perfeccionando hasta que se retira. Personalmente la idea que tengo en el 'Recre' es la misma que quise imponer en el primer equipo aunque en cinco partidos fue complicado hacerlo.