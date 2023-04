La media de puntos para ascender a Segunda División de manera directa está en 77

En la temporada 2010-2011 el Granada CF logró el retorno a la élite del fútbol español tras superar en un doble play off a Celta y Elche en la primera vez que se puso en marcha. Han pasado doce años ya y si algo tienen claro los rojiblancos es que hay que evitar, a ser posible, jugar esos cuatro partidos que no están hechos para personas con problemas cardíacos porque suelen ser duelos con muchas emociones en los que todo puede pasar.

Por ello el objetivo, a seis jornadas del final de la campaña, es ascender de manera directa. Pero la experiencia dice que no hay una cifra exacta que garantice ocupar una de las dos primeras plazas pues la puntuación ha variado mucho en esta docena de años. En el curso 2018-2019, el equipo entonces entrenado por Diego Martínez, subió en Mallorca y concluyó con un total de 79 puntos, o lo que es lo mismo, quince más de los que tienen a día de hoy los de Paco López (64).

Por debajo de 80 puntos

Sin embargo, dada la igualdad existente en la categoría en la que hasta cinco equipos están peleando por el mismo objetivo, será muy complicado que los rojiblancos lleguen a esa cifra. Es más, tan sólo cuatro equipos pueden aspirar a llegar a los 80 puntos o más teniendo en cuenta que restan seis encuentros de competición en su liga regular. En concreto, son Eibar, Granada CF, Las Palmas y Alavés pero los duelos directos que hay entre ellos hará que sea muy complicado, viendo los resultados que se están dando cada jornada, que alguno los alcance.

La media

La media de puntos del segundo clasificado a lo largo de todos estos años es de 76,8, casi 77, por lo que en el caso de la entidad granadina supondría sumar trece de los dieciocho puntos que restan por jugarse, tres en casa y tres fuera. Una cifra asequible aunque nada fácil de lograr. La afición espera que su equipo siga invicto en Los Cármenes y si esto fuera así, el ascenso estaría más cerca. Pero el fútbol no son matemáticas y la variación en la puntuación para lograr una plaza en Primera la próxima temporada no ha sido, ni mucho menos, la misma.

Por ejemplo, el curso pasado Almería y Valladolid ascendieron con 81 puntos cada uno, los mismos que tuvo el Eibar pero el average determinó que fueran los pucelanos los que ascendiera en la última jornada. Un año antes, el Mallorca logró el billete a la élite con 82 y en la campaña 2019-2020 el Cádiz subió con tan sólo 69 puntos, una cifra que no garantizará este año cambiar de categoría. Fue la vez que menos puntos hicieron falta para promocionar junto a la 2013-2014 con el Dépor como protagonista. Precisamente el club coruñés batió el récord de puntuación en la campaña 2011-2012 al terminar como primero con 91 unidades y el Celta, como segundo, concluyó con 85. De ahí que la media esté en torno a 77, que fueron los guarismos que sumó el Villarreal en la 2012-2013.

Los ascendidos

Y es que en estos doce años, subieron como primeros el Betis (en dos ocasiones), Deportivo, Elche, Eibar, Alavés, Levante, Rayo Vallecano, Osasuna, Huesca, Español y Almería. Y como segundos lograron ascender Rayo, Celta, Villarreal, Deportivo, Sporting de Gijón, Leganés, Girona, Huesca, Granada CF, Cádiz, Mallorca y Valladolid. Por tanto, pocos han repetido y es que mantener la regularidad dos años seguidos en Segunda División no es nada fácil.

Restan 38 días para que se conozca a los dos equipos que regresen a Primera División allá por el fin de semana del 28 de mayo. Una lucha encarnizada que traerá alegrías y decepciones pero que no deja de ser la salsa del fútbol. De no lograr subir de manera directa, habrá una segunda oportunidad vía play off, un sistema de competición en el que no hay favoritos y donde el factor campo no es determinante como ya ha quedado demostrado desde que esta fórmula se puso en marcha allá por el año 2011.