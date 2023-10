Raúl Fernández se fractura un dedo y será baja en el Granada ante el Barcelona

El portero del Granada CF Raúl Fernández estará varias semanas de baja al sufrir la fractura de un dedo de una mano, dolencia que le impidió estar disponible para el partido que jugaron este pasado domingo los de Paco López en Almería y que concluyó con empate a tres tantos en un duelo loco. La dolencia del guardameta vasco no le permitirá jugar en la siguiente jornada ante el FC Barcelona este próximo domingo.

“Las pruebas médicas realizadas al portero Raúl Fernández han confirmado que sufre una fractura en un dedo de la mano izquierda. El futbolista queda pendiente de evolución para su regreso a la dinámica de trabajo grupal”, informó este el club.

Aunque la entidad granadina no precisa un tiempo estimado de recuperación, el guardameta rojiblanco estará varias semanas ausente de los terrenos de juego por lo que tras perderse el choque en tierras almeriense no podrá estar ante el Barça pero el parón de la competición le beneficiará para poder recuperarseRaúl Fernández no comenzó la temporada como titular en la meta rojiblanca, pero posteriormente sí actuó de inicio en cuatro jornadas hasta que dejó su sitio al portugués André Ferreira.