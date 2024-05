José RamónSandoval: "La hemos cagado, empezando por mí"

José Ramón Sandoval, entrenador del Granada CF, se mostró crítico tras la derrota frente al Rayo en Vallecas y reconoció que el cuadro madrileño les pasó “por encima” con diez jugadores y aseguró que sobre el césped no vio a su equipo ni lo reconoció y que el culpable es él.

“No hay excusas ni justificaciones, nos lo han puesto a huevo para ganar y no hemos ganado”, dijo Sandoval, que lamentó la derrota contra un rival que se quedó con diez jugadores a los cuatro minutos por expulsión de Trejo.

“Con diez jugadores nos han pasado por encima. Hemos estado sin ideas. La intensidad la han marcado ellos. No creía que nos iba a afectar mucho lo de la semana pasada pero al parecer sí. Hay que ir contra el Celta para competir como mínimo el resultado. No hemos entrado en el partido ni tenido fluidez ni visto en ningún momento un atisbo de nada”, declaró.

“Nosotros mismos tenemos que hacer autocrítica. En el vestuario había un silencio de mucha decepción porque la hemos cagado, empezando por mí. Conozco la casa y sabíamos que el partido iba a ser muy intenso y sabía lo que me podía esperar. Quedarse con diez ha sido un chute de energía para ellos. Perdiendo con diez desde el minuto cinco es para reflexionar mucho”, confesó.

“Según terminas es como empiezas y el club tiene que poner cartas en el asunto para que esto sea de otra manera. Los jugadores, como no se han encontrado, los tengo que ayudar y convencer de que vayan a la otra versión. Por dignidad tenemos que acabar bien la Liga”, señaló.

“He acabado muy triste en el banquillo. Este no es mi equipo, no le he reconocido y el culpable soy yo. Con un jugador menos parecía que jugaban contra 14. Por sacar algo positivo me quedo con la luz de Sergio Rodelas, el chavalín”, concluyó.