Estos son los precios para ver al Granada CF ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid ha dado a conocer los precios para el encuentro que disputará ante el Granada CF el próximo sábado 2 de diciembre a las 18:30 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, recientemente remodelado. La venta de las entradas se abrirá de manera exclusivamente online el lunes 27 de noviembre a las 10:00 horas para el público en general hasta agotar localidades.

No obstante, la entidad presidida por Florentino Pérez ha informado que los tickets de la afición visitante, de conformidad con la legislación vigente (el Real Decreto 203/2010), se realizará exclusivamente a través del Granada CF (que aún no ha informado al respecto) y que como es tradicional irán ubicados en el cuarto anfiteatro de uno de los fondos, en una zona debidamente separada de la afición local. También avisa que se reserva el derecho a denegar el acceso al estadio a aficionados rojiblancos portadores de entradas adquiridas por otros canales y que no estén ubicadas en la zona habilitada al efecto.

Respecto a los precios, la más barata costará 70 euros en el nivel más alto de ambos fondos, costando en dicha zona 125 la más cara. Respecto a ambos laterales, el precio mínimo será de 85 euros y el máximo de 175. La entrada descargada en el móvil será el único documento válido de acceso para compras realizadas online, no siendo válido el formato Print at Home.