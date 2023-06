El Recreativo Granada completa el triplete y asciende a Primera RFEF (0-2)

El Recreativo Granada logró el ansiado ascenso a Primera RFEF tras ganar con autoridad al Real Avilés en su casa.

Martín Solar abrió el marcador al transformar una pena máxima cometido sobre Samu. Con autoridad, el capitán no falló ante Álvaro Fernández. Samu sentenció la eliminatoria en la prolongación de la primera parte al luchar un balón casi perdido y sin ángulo lograba marcar.

A partir de entonces, buen orden defensivo y con Adri López despejando alguna ocasión reseñable avilesina. El conjunto nazarí logra abandonar la Segunda RFEF por la puerta grande y se junta al primer equipo y al conjunto femenino en su celebración por los ascensos de categoría.

En la caldera de Avilés, el Recreativo Granada jugará el partido de vuelta para lograr un hueco en Primera RFEF. No lo tendrá fácil ya que necesitaba marcar porque el empate favorece a los asturianos, mejor clasificados en la liga regular. Para el encuentro, Juan Antonio Milla, que se sentó en el banquillo granadino tras cumplir sanción, recuperaba a Adri López, con molestias, y al sancionado Miki Bosch, que recuperó su posición en el eje de la zaga. Enfrente un Real Avilés Industrial que repitió once de gala y que pretende mantener su identidad ante el conjunto nazarí.

Finalmente repitió equipo Juan Antonio Milla con la única salvedad de que dio entrada a Miki Bosch por el portugués Fernando Almeida. El Avilés Industrial saltó al césped con mucha fuerza y a los dos minutos ya forzó la tarjeta amarilla de Diego López en una falta en la frontal del área sobre Isi Ros y que Jorge lanzó por encima del larguero de Adri López. La primera ocasión del Recre llegó en el minuto 7 cuando una falta lateral era despejada por Javi Fontán de cabeza ante la presión de Samu Omorodion.

Raúl movía el esférico con velocidad y sus pases en profundidad no llegaban en condiciones a Julito o Samu. No tardaría en volver a crear peligro el Avilés con un pase en velocidad en el 12 de Jorge a Isi Ros pero muy forzado no llegó a rematar. Estaba el encuentro abierto y el filial nazarí tuvo un gol cantado cuando Samu remataba desde el corazón del área a las nubes un centro de Youness. El referente ofensivo nazarí, el delantero melillense de origen nigeriano, estaba dando mucho trabajo a la zaga realavilesina, que apenas podría frenarlo si no era con falta.

Alorda, en el 23, tuvo el primer tanto local con un balón prolongado por Primo y solo, sin marcaje, cabeceó el esférico respondido con una magnífica intervención por Adri López. En el minuto 37 llegó la jugada clave de la primera parte. Balón picado sobre la posición de Samu y Morcillo le derribaba dentro del área, donde el melillense estaba creando mucho peligro.

A pesar de reclamar la segunda tarjeta amarilla para el jugador local, el árbitro no consideró la expulsión. Youness parecía que iba a ser el que lanzase pero finalmente fue el capitán Martín Solar el que tomó la responsabilidad y engañando a la izquierda de Álvaro Fernández adelantaba al conjunto nazarí. Octavo gol del cántabro en la temporada.

Insultos racistas a Samu

La última jugada de la primera parte fue una jugada personal de Alorda por banda y tras llegar a línea de fondo, centro buscando a Primo que era desviado a córner. Del mismo, botado por Jorge, fue despejado finalmente por la zaga del filial granadino. En la prolongación llegó el segundo tanto nazarí cuando Samu logra llegar a un balón que parecía perdido y sin ángulo mete un gol al palo largo. Mazazo a los industriales y 0-2 camino de vestuarios.

Durante el descanso se anunció por megafonía que el encuentro sería suspendido por el árbitro si se volvían a repetir los gritos racistas al goleador Samu, que cuenta ya con 18 goles esta temporada. Para la segunda parte, el único cambio lo realizó el Avilés de Cañedo en la zaga, donde Javi Fontán dejó su posición a Rodri. El conjunto industrial saltó a su campo con ganas de igualar el encuentro y en el 51, falta botada por Jorge y Alorda tocaba de cabeza fuera.

El filial estaba manejando el encuentro, buscando la desesperación del Avilés y de su público, a los que se les estaban escapando los minutos a toda velocidad de manera irreversible.

Después de una ocasión de Isi Ros, Adri López realizó otra parada espectacular tras un buen remate de Mayorga que, tras tocar el meta nazarí, envió el cuero al larguero. En la siguiente jugada Morcillo también inquietó la meta visitante, sacando bajo palos la pelota Miki Bosch.

Estaba el Avilés presionando pero el 0-2 seguía brillando en el marcador del Suárez Puerta. Los mejores momentos del conjunto asturiano llegaron ya que sin nada que perder, dio un paso adelante en busca de un empate que forzase la prórroga. En el 689, gol anulado a Samu por un ajustadísimo fuera de juego, que le costó una tarjeta amarilla por las protestas. El Recreativo superó su peor momento en el encuentro y ahora tenía el partido bajo control.

En el 73', centro de Iván Serrano por la derecha y Espina remataba con el interior fuera. Difícil acción para el jugador recién incorporado. En la siguiente jugada ofensiva, Mayorga reclamó penalti pero el árbitro gallego no lo consideró como tal. Acto seguido pudo llegar el tercer tanto nazarí pero el remate de volea de Juanma resultó muy desviado. El partido agonizaba y con el Avilés nulo en ataque, Natalio fallaba solo en el 89, el Recreativo Granada logró el ascenso a Primera RFEF.