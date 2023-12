Carlo Ancelotti: "Quién sabe si el bajón puede llegar ante el Granada"

"Quién sabe si el bajón puede llegar ante el Granada CF”. Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, marcó el objetivo inmediato de "seguir con la buena racha" y la "calidad en el juego" pese a sufrir ocho bajas, porque auguró que "los momentos de dificultad" están por llegar en la temporada.

"El objetivo es seguir con la buena racha, la calidad en el juego y el compromiso. La clave en este periodo ha sido el compromiso colectivo que han tenido todos para mantener una buena dinámica y lograr buenos resultados", analizó sobre el buen momento de un Real Madrid líder en LaLiga y clasificado como primero de grupo a octavos de final de la Champions con pleno de triunfos.

Sin embargo, no quiere confianzas y declaró que “en el fútbol nunca se sabe, todo cambia rápidamente, los buenos momentos pasan y llegan los malos. No lo podemos plantear, no sabemos cuando llegará, pero sabemos que los momentos de dificultad llegarán. Lo importante es dar lo máximo para mantener la buena dinámica de ahora", añadió.

Las numerosas bajas en la primera plantilla permiten la aparición de canteranos como Nico Paz, que marcó ante el Nápoles en la Liga de Campeones y dejó una reivindicación de los jóvenes que esperan su oportunidad. "Nico lo está haciendo muy bien, ha tenido su protagonismo. Estaba listo. Los jugadores de la cantera que están con nosotros están listos para jugar. Estaba convencido de que podía aportar, igual que cuando jueguen Mario Martín, Gonzalo o Theo Zidane. Doy prioridad al primer equipo pero viene bien que estén con nosotros en este momento y que hagan lo que Nico ante el Nápoles", valoró.

No pasa por la cabeza de Ancelotti un descanso para el defensa alemán Antonio Rüdiger, al que elogió. "En todos los partidos ha mostrado mucha concentración, muy buena actitud y mucha inteligencia. Es un central perfecto para nosotros".

Y extendió los elogios al jugador del momento en el fútbol europeo, el inglés Jude Bellingham. "Es muy respetado por lo que hace en el campo y su adaptación al vestuario ha sido muy buena. Es un chico muy humilde que se encuentra muy bien con todos. Entrar al vestuario del Real Madrid es bastante sencillo, sobre todo para los jóvenes porque el nivel de ego en esta plantilla, gracias a los veteranos, es muy bajo. Para los nuevas que entran es mucho más sencillo".

Sin entrar a lo que ocurrirá en su futuro, tras dejar claro recientemente que no volverá a hablar de su renovación o la opción de entrenar a Brasil, Ancelotti dejó claro que se siente muy querido en la casa blanca. "Es un momento positivo a nivel personal, noto mucho cariño por parte de todos pero siempre tengo que vigilar en el fútbol porque el momento delicado va a llegar y tenemos que estar preparados. Estamos muy bien, la relación es muy buena, noto mucho cariño alrededor mío y esto me da todavía más motivación", sentenció.