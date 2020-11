Primera victoria del Recreativo Granada en la temporada, nada más y nada menos que en el Enrique Roca ante uno de los cocos de la categoría como es el Real Murcia. Tras un mal inicio de encuentro con el tanto local de Chumbi, el cuadro de David Tenorio supo reponerse de maravilla al tanto encajado y voltear el marcador en una gran segunda mitad gracias a los tantos de Montoro y Migue García. Con el marcador a favor, el filial nazarí supo defender el resultado hasta el pitido final.

Dos partidos de liga antes dos rivales de mucha entidad como son Real Murcia y Córdoba y cuatro puntos en el bolsillo del filial del Granada CF no puede más que catalogarse como un buen inicio de temporada a pesar de todas las circunstancias que rodean esta atípica temporada en el fútbol español y del ‘Recre’ en particular.

Dominio local

El conjunto de Adrián Hernández salió muy enchufado al partido. No tardarían los locales en generar su primera oportunidad de gol mediante un potente disparo de Yeray desde fuera del área que no encontró portería. Poco después llegaría el tanto de los granas. Balón que cayó a los pies del balear Alberto Toril, quien recortó y sirvió el esférico en bandeja a Chumbi, quien dentro del área batió a Ángel con un certero disparo cruzado.

Los tantos de Montoro y Migue García permite al filial seguir invicto hasta el momento

Con el marcador en contra, el filial granadino no se vino abajo y comenzó a construir jugadas elaboradas lideradas por un inspirado Aranda. Eso sí, el dominio de la posesión del cuadro visitante no se tradujo en ocasiones claras de gol. La más destacada fue un centro lateral que Nuha no llegó a conectar por muy poco. Los locales pudieron aumentar la renta en el marcador con un disparo de Alberto Toril que se marchó rozando el poste.

La parte final del primer tiempo entró en una dinámica de centrocampismo en la que ninguno de los dos conjuntos logró generar peligro sobre la meta rival. Sin tiempo para más, se llegó al final de un primer tiempo parejo en el que la eficacia de los murcianos bastó para que la victoria al descanso fuera en favor del conjunto local.

Reacción

El paso por los vestuarios le sentó bien al Recreativo, que cuyo primer disparo entre palos llegó nada más comenzar el segundo tiempo. Chut potente de Migue García que Tanis Marcellán detuvo en dos tiempos. La sensación era que el filial nazarí ya no sólo dominaba la posesión del balón, sino que cada vez los jugadores de ataque del cuadro de David Tenorio recibían el esférico en zonas de peligro inminente.

El filial rojiblanco fue de menos a más en el encuentro hasta lograr la remontada

A medida que pasaron los minutos, el Murcia pareció más cansado, mientras que los de Tenorio se fueron creciendo en su juego. Y así llegó el tanto del empate gracias a un remate inapelable de Montoro tras la salida de un córner botado por Migue García.

Golazo y expulsión

El gol del empate sentó muy bien a los granadinistas, que lograron voltear el marcador con un disparo desde la frontal de Migue García tras una diagonal desde la derecha. Justa remontada del Recreativo que estaba haciendo méritos sobre el terreno de juego para llevarse los tres puntos. La victoria se puso aún más de cara para los andaluces cuando el defensa local Antonio López vio la roja directa a falta de diez minutos para el final.

Con la inferioridad numérica, los locales buscaron el tanto del empate con más corazón que fútbol pero el cuadro nazarí no ofreció ningún resquicio en su defensa y logró cosechar finalmente tres puntos muy meritorios ante uno de los grandes de la categoría. Tan sólo un remate de cabeza de Chumbi en el 90’ alteró la tranquilidad de la zaga de los de David Tenorio.