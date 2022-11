Nueva muestra de incapacidad ofensiva del Granada CF y ya son demasiadas

El Granada CF volvió a escribir una de esas historias que no es nueva en la entidad granadina. Cayó tras jugar con uno más durante más de una hora ante el Oviedo, al que apenas le generó peligro volviendo a demostrar su escaso potencial ofensivo. Un resultado deja a Aitor Karanka contra las cuerdas.

El técnico rojiblanco, pese a negar que fueran rotaciones algo que no se cree nadie, realizó hasta cinco cambios con respecto al once que empató a cero con el Levante. Víctor Díaz, Víctor Meseguer, Bryan Zaragoza, Alberto Perea y Jorge Molina fueron las novedades de un equipo del que salieron Ignasi Miquel, Petrovic (que ni siquiera estuvo convocado), Antonio Puertas, Uzuni y Melendo.

Por la derecha

Los rojiblancos percutieron en el arranque del choque por la banda diestra. La pareja formada por Ricard Sánchez y Bryan se entendieron a la perfección y fueron los principales generadores de peligro del juego ofensivo de los visitantes. Sin la figura de la media punta pues ni Melendo ni Soro salieron de inicio, el técnico vasco optó por darle continuidad al sistema que terminó jugando el jueves en Los Cármenes. Un 1-4-4-2 con Callejón y Jorge Molina en punta.

Contratiempo

Molina bajó varios metros para recibir de espalda mientras que el motrileño buscó las diagonales sorprendiendo desde atrás. Sin embargo, costó encontrar a ambos futbolistas en los primeros 20 minutos. El primer contratiempo en forma de lesión llegó a los 23 minutos con la salida de Yann Bodiger del campo. Sin Petrovic ni Sergio Ruiz en el banquillo, a Karanka no le quedó otra que sacar a Melendo, que formó dupla en el eje con Meseguer por primera vez en la temporada.

Directos

Con el ex del Espanyol sobre el verde, hubo más circulación de balón y, por ende, mayor posesión. Y es que al conjunto a Álvaro Cervera, fiel a su estilo, no le importó no tener el balón. Es más, casi que lo prefiere. Su juego directo fue la tónica pues arriba contaba con dos tanques como Borja Bastón y Obeng. Además, cuando el Oviedo atacó, acumuló muchos hombres en el área.

La tónica

Sin embargo, pese al dominio, las ocasiones de gol volvieron a ser escasas. La más clara llegó tras una buena combinación con pase atrás de Melendo que Jorge Molina remató, pero su chut dio en Luismi cuando el cuero iba a puerta. Un minuto después, Aceves fue expulsado en una acción en la que Callejón le ganó la partida y fue agarrado cuando tenía ventaja para plantarse ante el portero carbayón. Una falta que el motrileño estrelló en el palo. Fue la oportunidad más clara del primer acto.

Otro partido

La expulsión debió ser el punto de inflexión del choque. Nada más lejos de la realidad. Más de una hora con un hombre más le hizo al Granada CF dar un pase adelante, sobre todo en la segunda mitad, al menos en la presión en campo contrario. Los asturianos optaron por encerrarse atrás, reducir espacios, acumular hombres atrás y tratar de sorprender a los rojiblancos a la contra si era posible. Los minutos pasaban y desde el banquillo se buscó una solución ante el escaso peligro que se estaba generando. Entraron Antonio Puertas y Uzuni. El primero cayó a banda derecha pero dejando espacio para que Ricard diera amplitud. El albanés, por su parte, se situó junto a Jorge Molina.

Sin peligro

De nada sirve tener el control si el portero rival es un espectador más. Ese fue Braat que apenas tuvo trabajo. A los granadinistas les costó mucho desordenar el entramado defensivo azulón. Rechazó dos disparos desde fuera del área de Miguel Rubio y Perea y poco más. Karanka metió más madera dando entrada a Arezo que jugó junto a Molina. Y le sirvió de poco pues Sergi Enrich, a diez minutos del final, adelantó al Oviedo con un taconazo tras un error grosero de Jonathan Silva en el despeje que fue muy blandito. Un palo del que el Granada CF ya no se levantó y que deja a Aitor Karanka muy muy tocado.