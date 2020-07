Imanol Alguacil: "Partimos en desventaja al tener 48 horas menos de descanso"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, afronta con muchas esperanzas el encuentro de su equipo ante el Granada CF que puede proyectar a los donostiarras a la sexta plaza, aunque sabe que parte "en desventaja" al tener 48 horas menos de descanso, lo que no debe ser una "excusa" sino un motivo para salir con más "rabia".

"Si los chavales no ponen excusas es porque les transmito eso, sabiendo lo que hay", declaró Alguacil, quien reconoció que "es verdad" que van "a tener menos tiempo" y que la Real "parte con desventaja", aunque ello debe de servir para reivindicarse "y salir con rabia".

Acertar

"Para ganar, tenemos que jugar mejor que ellos y acertar las ocasiones de gol, algo que no hemos hecho en todos los partidos, pero sí que hemos luchado en todos ellos y llegado con vida también en los siete encuentros", recordó el técnico guipuzcoano en su conferencia de prensa previa a esta jornada, en la que no quiso dar mucha información sobre si jugará o no Martin Odegaard.

El preparador realista recordó que la Real "ha salido del agujero" al que le llevaron las cuatro derrotas consecutivas y que el equipo "está cogiendo una ola buena", en referencia a los cuatro puntos ganados en los dos últimos encuentros, inercia que confía en poder mantener en el partido ante los andaluces porque su equipo ya ha hecho "lo más difícil".

Sensaciones

"Tengo muy buenas sensaciones pero no ahora, sino desde que empezó de nuevo LaLiga aunque los resultados no fueran los que yo quería. Estoy con muchas ganas aún sabiendo que va a ser duro para todos por la gran concentración de partidos y por los rivales", concluyó Imanol que calificó con un "9" la nota que pondría a día de hoy a su plantilla.