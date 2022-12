La decisión que ha tomado la Real Sociedad con Karrikaburu, pretendido por el Granada CF

Ahora que la primera plantilla del Granada CF está de vacaciones, la intensidad del día a día se traslada a los despachos de la Ciudad Deportiva. El teléfono del director deportivo, Nico Rodríguez, echa humo no solo para el interés que despierta en la entidad algunos jugadores, sino también para las salidas que se han de producir este mes de enero.

La propiedad espera dar salida a alguno de los descartes antes de poder incorporar a Jon Karrikaburu, el elegido para ocupar un puesto en la delantera junto a Jorge Molina. La estructura deportiva espera poder cerrar cuanto antes el destino de 'Antoñín' Cortés, Luis Abram, Matías Arezo, o el canterano Pepe Sánchez.

Mundo Deportivo Guipúzcoa fue quien avanzó en exclusiva el pasado 19 de diciembre la intención de la Real de ceder al delantero del Baztán y apuntaba al Granada como primera opción.

Lo único que quedaba era que el entrenador del primer equipo 'txuri-urdin', Imanol Alguacil, diera su vista bueno, que lo terminara de sopesar con el director deportivo Roberto Olabe y la comprobación de que el resto de atacantes va a poder estar disponible para este intenso carrusel de encuentros que comienza este próximo sábado.

La resolución final, según Mundo Deportivo, es que lo mejor para el club y para el jugador es que Karrikaburu salga cedido, dada la constatación de que, aparte de Sorloth y Kubo, Mohamed-Ali Cho está en perfecto estado y se espera que lo estén en breve ya para competir tanto Oyarzábal como Carlos Fernández.

"Me he quitado un peso de encima"

El punta de la cantera quiere jugar y demostrar que es un delantero centro válido para la Real Sociedad. Por eso, aunque quería convencer a Alguacil, el joven sabe que necesita minutos para rodarse, y eso es muy difícil que lo consiga vestido de txuri urdin por lo menos este curso.

Ante el Coria en la Copa del Rey, el Panzer de Elizondo anotó dos tantos que le sirvieron para quitarse un peso de encima y acudir así con más confianza y argumentos al Granada o al equipo en el que recale como cedido. Sus 10 goles en Segunda del pasado curso en el Sanse también son un aval. Equipos como el Racing, el Burgos o el Zaragoza también se han interesado en hacerse con los servicios de ‘Basajaun’.

Karrikaburu no lo ha pasado bien estando tanto tiempo sin celebrar una diana suya, algo a lo que estaba acostumbrado casi todas las semanas. "Se me hacía raro, porque soy un jugador que está acostumbrado a meter goles y veía que no me entraban. Que me estaba costando. Por eso ahora estoy tan contento con estos dos que he conseguido, me he quitado un peso de encima", significó.

El joven delantero no entró a valorar mucho su posible cesión al Granada, salvo que los técnicos decidan finalmente su continuidad a las órdenes de Imanol. "Yo lo que quiero es jugar y aprovechar las oportunidades que me den marcando goles como en Coria. Ahora no me planteo otra cosa", afirmó.

Una dura oposición

Karrikaburu, de 22 años, es objeto de deseo también del Deportivo Alavés, pero la opción de que recale en el Granada sería la que más seduce a la Real Sociedad, ya que desde la entidad rojiblanca le han asegurado minutos a una de las mayores perlas blanquiazules. Una de las principales razones por la que el Nico Rodríguez desearía cerrar su llegada con suma rapidez sería la oposición babazorra, que también busca un 'nueve' en este mercado de invierno.