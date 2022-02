Triunfo o problema para el Recreativo Granada

La moral y el estado de ánimo tienen una trascendencia vital en el mundo del fútbol. Jugar con confianza transmite confianza y este es el camino más corto hacia la victoria. El Recreativo Granada lo sabe mejor que bien, pues una consecución de buenos resultados a principios de la temporada le otorgó una condición de intocable que aprovechó para situarse entre los primeros clasificados. Ahora se encuentra justo en caso opuesto.

El filial del Granada CF no gana desde principios de noviembre del pasado año y, ahora, está obligado a vencer para no meterse en un lío con el descenso a Tercera División RFEF de por medio. Los de Rubén Torrecilla, más cerca de los puestos de pérdida de categoría (3 puntos) que de los de play off de ascenso (6 puntos), deben doblegar en casa a la UD Melilla para poder espantar fantasmas. El choque, perteneciente a la vigésima jornada de la Segunda RFEF, se disputa en la Ciudad Deportiva rojiblanca a partir de las 12:00 horas.

Racha

El pasado fin de semana los nazaríes pusieron fin a una racha de tres empates seguidos con una derrota a domicilio contra el Real Murcia (2-0). El partido, engañoso por el resultado, pudo haber contado con otro marcador si los visitantes hubieran estado más finos de cara a puerta.

No tuvo problemas de precisión en la última jornada el rival rojiblanco, el Melilla, que avasalló al ‘farolillo rojo’ del grupo, el Marchamalo, con un 4-1 en el que Del Campo fue protagonista con un hat-trick. Fran Bueno fue el otro goleador de los melillenses.

Altas y bajas

Uno de los principales atractivos del encuentro es la posible presencia sobre el césped de los cuatro refuerzos invernales: Souleymane, Camarda, Isaac Udoh y Younous Tassembedo. Los dos primeros ya contaron con minutos en el duelo disputado en el Estadio Enrique Roca mientras que se espera que los dos últimos debuten contra el Melilla.

El cuadro visitante, por su parte, no podrá contar con varios de sus efectivos. Parra se perderá la cita por sanción, Chabboura no estará por lesión y Gonzalo y Endika Irigoyen, recién llegados a los entrenamientos, tienen complicada su presencia en la Ciudad Deportiva. Parra, importante para los de Manolo Herrero, fue el autor del único gol local en el partido de la primera vuelta que los recreativistas vencieron por 1-3.