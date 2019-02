Un ridículo con tres más

Cinco minutos después, Amo sacó bajo palos un disparo del colombiano, que cayó en el área en tiempo de descuento pero Caucelo Sace le mostró amarilla en vez de señalar penalti ante las protestas de los locales. Unos jugadores que terminaron muy tocados y más tras ver la celebración de su contrincante, que no dudó en expresar su alegría. Porque s acar un partido con tres jugadores menos tiene mucho mérito . Todo lo contrario que no ganar con esa ventaja.

Amo no falló y volvió a poner por delante a los hispalenses ante la mirada atónita de los escasos aficionados que se dieron cita un día más en la Ciudad Deportiva. A la desesperada llegaron dos oportunidades que no fueron aprovechadas. Y ambas con Juancho como protagonista , que asumió la responsabilidad en la fase ofensiva. Un centro suyo fue rematado por Ontiveros al primer palo pero Lucho envió a córner (86').

Fue un duelo dominado por el filial granadino pero que, una vez más, careció de pegada ante el arco rival. Desde el 9 de diciembre los cachorros rojiblancos no marcaban en la Ciudad Deportiva un gol. Y tuvo que ser un ex sevillista, Viedma , que inició la campaña en el conjunto entrenado por Luci , el que lo hiciera. Pero el 'Recre' sigue en una línea de juego muy previsible , sin capacidad resolutiva en las áreas y eso, en una categoría tan dura como la Segunda División B, se comienza a pagar. Sobre todo porque en lo que llevamos de 2019 se ha perdido ante rivales que van a pelear por no descender como el Don Benito o el Sevilla Atlético y no se le ha ganado al Almería B o el filial del Málaga.

Pedro Morilla: “Ha sido un palo muy grande pero aún nos quedan doce batallas”

El técnico del Recreativo, Pedro Morilla, no encontró una explicación convincente a la derrota de su equipo ante el filial hispalense. Para el sevillano su rival “supo competir en todo momento pero lo que más me preocupa es que en dos lances puntuales nos han ganado el partido”. Para Morilla su equipo “hizo todo lo posible para haber ganado. Se ha llevado el balón a las bandas, hemos tirado a puerta, centrado al área y acumulado mucha gente para intentar meter gol pero no lo hemos conseguido”. Una derrota que dejó muy “jodido” al vestuario rojiblanco pues, según el entrenador del ‘Recre’ “ha sido un palo muy grande para todos. Les he dicho a mis jugadores que esto nos tiene que unir más. Quedan doce batallas”. No obstante se mostró muy satisfecho con la actitud de sus jugadores que calificó como “buena”. Lo que sí le dolió a Morilla fue la acción del segundo tanto visitante, que calificó como “inconcebible”. En cuanto a la actuación del colegiado señaló que el penalti del Sevilla Atlético fue “riguroso” y el de Juancho “claro”.