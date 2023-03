El Recreativo Granada se vuelve de vacío de Huelva (1-0)

El Recreativo Granada lo intentó hasta el final, pero el gol de Caballero en el minuto 32 acabó siendo decisivo y supuso una nueva derrota para los de Milla. Y es que, tras un inicio igualado, el Recreativo de Huelva consiguió adelantarse en el luminoso y a partir de ahí cerró filas en torno a su portería.

El equipo nazarí lo intentó, y dispuso de un par de ocasiones clarísimas para haber firmado al menos el empate, incluso cuando jugaba ya con diez hombres tras la expulsión de Julito en el minuto 79. Pero no pudo ser. Gálvez salvó la última in extremis ya en el tiempo de descuento.

Locales y visitantes necesitaban la victoria para mantener el pulso en la lucha por el 'play-off' y salieron muy enchufados al terreno de juego. Nadie se escondía. Los dos equipos querían el balón y miraban hacía la puerta contraria, aunque eran los locales quienes tenían algo más de posesión durante los primeros compases del encuentro y quienes dispusieron de la primera ocasión clara de gol en el minuto 13, en un mal despeje de la defensa nazarí que recogía Chinchilla.

Centraba este desde la derecha sobre Peter, que remataba de primeras, aunque por suerte para los visitantes el balón se iba fuera, por muy poco. La réplica del Recreativo Granada o se hizo esperar y en la siguiente jugada los de Milla movían bien el balón para plantarse en el área contraria, donde Juanma armaba el disparo, pero se le fue fuera.

El Recreativo de Huelva había ido ganando terreno con el paso de los minutos, pero sus intentos por acercarse al área contraria morían siempre en la línea de tres cuartos, donde los granadinos, bien plantados, conseguían recuperar la pelota para lanzarse al contraataque.

Y así estuvo a punto de llegar el 0-1 en el 18, cuando los locales cortaron un contragolpe visitante con falta. El libre directo lo ejecutaba a la perfección Eu directo a la escuadra, pero Rubén Gálvez metía la manopla in extremis para evitar el gol del filial nazarí.

Había tenido dos buenas ocasiones el equipo de Milla, pero lo cierto era que cada vez se mostraban mas replegados ante un Recreativo de Huelva que dominaba en el centro del campo y tenía la pelota. Lo intentaban con todo los locales, pero el Recreativo Granada se mostraba muy sólido en defensa. Los granadinos no perdían la posición y conseguían cortar cada uno de los ataques del conjunto local, que insistía cada vez con mas peligro, hasta que en el minuto 32 Pablo Caballero establecía el 1-0 al rematar un saque de esquina.

Tenía que ir a por todas el recreativo Granada en la segunda mitad y no lo dudó ni un momento. Los de Milla salieron volcados en busca del gol de la igualada, pero lo que estuvo a punto de llegar fue el segundo de los locales cuando apenas habían transcurrido dos minutos desde la reanudación: Iago, tras un rápido contragolpe local, disparaba desde el vértice del área y obligaba a intervenir a Ángel, que evitaba el 2-0.

No se rendían los visitantes. Ahora era el conjunto de Milla el que tenía el balón y lo movía insistentemente para tratar de mover a la bien plantada defensa local. Lo intentaban los nazaríes, que con el paso de los minutos ganaban protagonismo en campo rival, aunque no conseguían generar ocasiones claras de gol.Movían ficha los dos técnicos, el local buscando piernas frescas para reforzar posiciones en el centro del campo y Milla un revulsivo para tratar de neutralizar el tanto local con la entrada de Osei y Álex Pachón. Y a punto estuvo este último de lograr el objetivo en el minuto 72, en un centro chut que no encontró rematador.

Llegaba con mas peligro el Recreativo Granada al área local, pero sus continuos intentos dejaban mucho espacio a los locales para salir al contragolpe, obligando a la zaga nazarí a replegarse rápido. Y en uno de ellos Julito cometía falta y veía la segunda cartulina amarilla, dejando a los suyos con un hombre menos para afrontar los últimos diez minutos mas la prolongación.

Tenía ya poco que perder el Recreativo Granada y Milla apostó por meter toda la carne en el asador, dando entrada a Palomeque, Cova y Ballo. Había que pelear hasta el final. Y lo intentó el conjunto granadino ante un rival que cada vez acumulaba mas hombres atrás y conseguía que los minutos pasasen y el marcador continuase a su favor.

Pero los visitantes no bajaban los brazos y el empate pudo llegar en el 92, en un remate de Ballo que tocaba en Trapero y despistaba al meta local, pero rectificó a tiempo Rubén Gálvez, que conseguía despejar salvando así los tres puntos para su equipo en la que fue la última acción de peligro del encuentro.