Un punto para seguir fuera de la quema

El Recreativo cosechó un nuevo empate, el cuarto en las últimas cinco jornadas, que le sirve para mantenerse fuera de los puestos de descenso y al menos no perder el average particular con el Atlético Sanluqueño. Los de Pedro Morilla sumaron pese a la cantidad de lesionados con el que afrontó el choque, además del sancionado Garrido y los dos jugadores que fueron citados por Diego Martínez para cita del primer equipo ante el Rayo Majadahonda (Alberto Lejárraga y Juancho).

Muchas bajas

El preparador sevillano tuvo que hacer encaje de bolillos sobre todo en defensa donde no pudo contar con cuatro de los cinco jugadores que pueden jugar en esa posición. Marín y Paco Torres están lesionados, Garrido, que jugó ahí ante el Sevilla Atlético fue expulsado ante los hispalenses y tuvo que cumplir un partido de sanción y el jugador vinculado al Huétor Vega, Álvaro Espínola, tampoco estuvo disponible por lesión. Quedaba otro, el chino Hao Runze pero está claro que el técnico no cuenta con él. Un compromiso de la entidad que no da el nivel pero que ahí sigue, siendo convocado de vez en cuando pero sin debutar aún esta temporada.

Buena noticia

Al menos, Javi Ontiveros volvió a ver puerta por segunda salida consecutiva y parece dejar atrás cierta ansiedad de cara a puerta. Aunque la buena noticia fue el regreso de Isi al centro del campo del filial tras 25 encuentros en el dique seco por la fractura de un dedo del pie. Se lesionó en la primera jornada y el pasado domingo al fin pudo volver a sentirse futbolista.

Puede ver el resumen del partido en el siguiente vídeo: