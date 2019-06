A David Tenorio las vacaciones le van a resultar muy cortas. En unos 17 días el filial rojiblanco volverá al trabajo y el técnico granadino, tras ser confirmado en el cargo como máximo responsable del Recreativo para la próxima campaña, ya está manos a la obra junto a la dirección deportiva para configurar una plantilla que será remozada en algunos puestos simplemente por la edad de sus integrantes.

Aunque la idea del club es mantener la base y contar con los futbolistas que cumplen la edad juvenil además de otros que puedan seguir jugando en División de Honor, el ‘Recre’ no ha dado lista de altas y bajas pero de la última plantilla hay seis jugadores mayores de 23 años, lo que les impediría promocionar al primer equipo y posteriormente regresar al filial en caso de no tener continuidad en el Granada CF. Pero no todos van a seguir.

Más de 23 años

Se trata de Alberto Lejárraga, Garrido, Héctor, Fran Serrano, Nacho Buil y Rubén Sánchez. En Segunda División B un filial no suele tener todos los jugadores sub 23 y habitualmente se tira de futbolistas más curtidos por la dureza de la categoría. Y esa es la idea de la entidad rojiblanca. De todos ellos, Héctor tiene contrato hasta junio de 2020 y seguirá, salvo sorpresa, pues su rendimiento ha sido mayúsculo jugando 54 partidos desde que firmara por la entidad nazarí.

Con contrato se encuentran también el guardameta Esteve, Yael Ballesteros y Adri Rivas hasta 2020, además de Alejandro Viedma, Caio y Juancho, que tienen vinculación hasta junio de 2021. Juveniles como Arnau, Castillo, Pepe y Aranda renovaron en su momento y cumplen en el juvenil por lo que ascenderán al segundo equipo con el que harán la pretemporada, aunque alguno de ellos podrían alternar con el Huétor Vega, conjunto vinculado que jugará un año más en el Grupo IX de Tercera División.

Interesan

Pero hay otros que interesan al cuerpo técnico del 'Recre', que se mantendrá con Roberto Cuerva como segundo entrenador y que no cumplen con el requisito de ser menores de 23 años. Se trata de piezas como Lejárraga, Carlos Neva, Andrés, Isi o los delanteros Ontiveros y Rubén Sánchez. Fichajes habrá, en torno a una decena, pero el mercado para un filial está muy limitado y en el club son conscientes que no todos pueden ser sub 23. Ejemplos hay en los últimos años de segundos equipos que por apostar firmemente por juveniles que cumplen la edad y promocionarlos, descienden al no tener el empaque suficiente para la exigente Segunda B.

La competición para el Recreativo arrancará el penúltimo fin de semana de agosto, una semana más tarde que el primer equipo, por lo que en su periodo de preparación Diego Martínez se llevará a algún componente del filial para ayudar principalmente en los entrenamientos.