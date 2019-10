Álex Geijo, el regreso de un ídolo

El Recreativo Granada afronta este sabado ante el Atlético Sanluqueño en la Ciudad Deportiva (16:30 horas) una cita fundamental para romper su racha de tres derrotas consecutivas, en las que ha anotado tan sólo un tanto y recibido siete. Los de David Tenorio son colistas y únicamente han sumado un triunfo en las siete jornadas que se llevan disputadas. El filial está teniendo muchos problemas para cerrar los partidos y acumula 226 minutos sin marcar.

Cita clave

Por tanto, el duelo ante el conjunto gaditano se antoja clave para volver a coger confianza en el trabajo diario. Es cierto que las decisiones arbitrales en las últimas jornadas no están beneficiando a los rojiblancos, pero no debe servir de excusa para salvar una categoría que nunca es fácil. La juventud del ‘Recre’, y de cualquier filial, se paga sobre todo en el arranque de la competición, pues no hay que olvidar que Tenorio cuenta con jugadores como Isma Ruiz, Aranda o Butzke que la pasada campaña eran juveniles. Y ese proceso de adaptación requiere un tiempo.

Todo lo contrario que su rival de este sábado. Un Sanluqueño que cuenta en sus filas con futbolistas con mucha experiencia como el defensor Álex Cruz, el ex del Villarreal Edu Oriol o el ex internacional y campeón de Europa con la selección española Dani Güiza. Pero por encima de ellos destaca una pieza con pasado rojiblanco que volverá a jugar en Granada aunque no sea en Los Cármenes. Se trata de Álex Geijo, el delantero hispano-suizo que jugó en el Granada CF dos temporadas, 2010-2011 y 2011-2012, en las que logró el ascenso a Primera División estando cedido por Udinese y que anotó un total de 26 goles, dejando un gran recuerdo.

Con Abel de técnico

Geijo, a sus 37 años, sigue disfrutando del fútbol de la mano de su amigo Abel Gómez, el técnico granadino del conjunto gaditano que lo convenció para jugar en Segunda División B tras jugar tres años en Venecia. El veterano ariete está siendo un fijo para Abel, que lo ha alineado de titular seis veces, perdiéndose tan sólo una cita de liga. Un tanto ha anotado y salvo imprevisto, será la referencia del Sanluqueño en la Ciudad Deportiva, donde David Tenorio espera que su equipo responda con un buen partido y sume su segundo triunfo del curso.