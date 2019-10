Un reparto de lo más equitativo

Cuando se planifica una plantilla, casi siempre el responsable del cuerpo técnico suele pedir a su director deportivo un delantero que le garantice, como mínimo, un buen número de goles con el que poder cumplir con los objetivos de la temporada. Son las piezas más cotizadas del mercado y aunque los clubes suelen hacer grandes esfuerzos económicos para cumplir con los deseos de los técnicos, no siempre el resultado obtenido es el buscado. El Granada CF no es una excepción en la categoría y firmó este verano a Roberto Soldado para ser el hombre gol del conjunto de Diego Martínez.

Sin embargo, sus goles no están siendo necesarios hasta el momento para el actual cuarto clasificado de LaLiga Santander. Y eso que no son pocos los tantos que ha anotado el cuadro nazarí en este arranque de campaña. El cuarto conjunto más goleador de Primera no depende de ningún futbolista cuando se trata de batir la portería rival, y buena prueba de ello es la cantidad de jugadores rojiblancos que ya han visto puerta.

Diez futbolistas

Marcar 15 tantos y que hayan sido diez los futbolistas que, al menos, cuenten con un tanto en su haber es el reflejo del trabajo en equipo del que tanto se habla en el seno de la entidad y que queda reflejado en los números. Un reparto goleador que pocos equipos pueden ofrecer. De hecho, únicamente Barcelona y Real Madrid, los transatlánticos del fútbol español, igualan o superan ese dato. Los culés, que suman ya 20 tantos, lo han hecho gracias a la aportación de doce futbolistas, dos más que el Granada CF. Por su parte, el Real Madrid ha contado con diez profesionales que han visto puerta en alguno de sus partidos, aunque tiene en su plantilla al Pichichi de la liga como es Benzema, autor de seis de los 16 goles anotados por los madridistas.

Cuando aportan todas las líneas, un equipo no se hace previsible cuando ataca y en ese sentido, la estrategia está siendo muy importante para repartir la responsabilidad de cara al arco rival. Por ejemplo, de los diez que han celebrado al menos un gol, Germán y Domingos Duarte anotaron tras botar saques de esquina. Pero también lo hicieron Soldado y Antonio Puertas en la primera jornada ante el Villarreal. Precisamente, en el partido del Estadio de La Cerámica, Rubén Peña se metió el cuero en propia puerta tras un centro lateral de Víctor Díaz. Por lo que se puede decir que son once los que han marcado un gol a favor del Granada CF aunque, evidentemente, el lateral castellonense no quería pues de no haberlo hecho, Machís habría rematado casi a placer ante Andrés Fernández.

De los diez futbolistas que han visto puerta, sólo Puertas, Azeez y Carlos Fernández suman más de un gol

De los goleadores, dos son defensas, los citados Germán y Duarte; otros tantos centrocampistas como Ramón Azeez, con dos 'chicharros' en su haber, y Yangel Herrera; cuatro medias puntas como Vadillo, Machís, Fede Vico y Antonio Puertas, el máximo goleador con tres tantos. La cifra la cierran dos delanteros: Soldado y Carlos Fernández, éste último con dos.

Mérito

Y eso que aún faltan jugadores que habitualmente suelen ayudar aportando ofensivamente como Ángel Montoro, ahora lesionado, o Adrián Ramos, que no se ha estrenado debido principalmente a los pocos minutos con los que está contando en este inicio liguero. A buen seguro que Diego Martínez está muy satisfecho por el reparto goleador de su equipo, que no depende en su juego de ataque de ningún futbolista. Y eso, en Primera División, tiene mucho mérito.