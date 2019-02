Fin a la ‘mini’ crisis

Quince días tiene el aficionado rojiblanco para desconectar de fútbol y no preocuparse de su equipo, que tras el triunfo en El Arcángel disipó todas las dudas de las última jornadas. Los de Diego Martínez al fin lograron remontar un partido y sumaron tres puntos más que, unidos a los tres que sumarán de oficio la próxima semana por la expulsión del Reus de la competición, harán que el cuadro nazarí logre su primer objetivo del curso que era la permanencia. A partir de ahora, sólo queda soñar.

No fue el mejor encuentro del Granada CF de la temporada, pero sí volvió a mostrarse sólido a domicilio pese a la ausencia de hombres importantes para alegría de los más de 300 espectadores que quisieron acompañar a su equipo hasta tierras cordobesas. Y eso que no empezó bien el choque.

Mal inicio

Apenas habían transcurrido tres minutos cuando el Córdoba, tras una larga combinación, se adelantó en el marcador por medio del canterano Andrés Martín para sorpresa incluso de la propia afición blanquiverde, que no está acostumbrada esta temporada a que su equipo arranque el choque poniéndose por delante en el marcador. Pero el tanto de los de Curro Torres se puede considerar como un accidente pues desde entonces el dominador del duelo en todo el primer acto fue el cuadro rojiblanco. Y eso que la polémica estuvo presente en el inicio con hasta tres penaltis que los visitantes reclamaron. Dos con Rodri como protagonista y otro por manos de Álex Menéndez a centro de Víctor Díaz.

Vadillo líder

Liderados en ataque por un excelso Álvaro Vadillo, poco a poco los de Diego Martínez fueron encerrando a su rival, al que se le vieron muchas carencias a nivel de calidad en especial en la zona de atrás. El extremo gaditano comenzó a marcar diferencias y su equipo bien que lo agradeció. No obstante, Martín generaba problemas a la zaga granadina, en especial a Martínez, que fue de menos a más.

Los rojiblancos ya han conseguido el primer objetivo del curso que era la permanencia

Fue en el ecuador del primer tiempo cuando la fortuna al fin sonrió al Granada. La sequía de más de tres partidos y medio sin marcar se rompió gracias a un tanto en propia puerta de Loureiro, que batió sin querer a su portero de cabeza al intentar despejar un centro al punto de penalti de Vadillo tras un servicio de Víctor Díaz, que cuajó un gran encuentro.

El tanto le dio mucha confianza al hasta la pasada jornada líder de LaLiga 1|2|3. Comenzó a tocar, interviniendo más en el juego Fede Vico que se supo asociar con Montoro y cuando eso pasa todos son buenas noticias. Se llegó a tener un 61% de posesión de balón. Pero la clave fue anotar el segundo tanto a los cuatro minutos. De nuevo el protagonista fue Vadillo, que le robó el esférico a Álex Quintanilla, se recorrió casi 50 metros y tras ganar línea de fondo, tuvo la templanza de levantar la cabeza y ver a Vico solo en el punto de penalti. El cordobés no pudo más que agradecer el regalo del ex del Huesca batiendo por entre las piernas a Carlos Abad. Un gol que no celebró por respetó a la que fue su afición.

Duerme el duelo

Con 1-2, el dominio siguió siendo rojiblanco aunque en los últimos 20 minutos apenas sucedió nada reseñable en ataque por parte de ambos equipos. Uno porque era incapaz ante la falta de calidad y el otro porque se ordenó muy bien y se estiró lo justo en busca del arco blanquiverde.

El cordobés Adri Castellano y Ramón Azeez debutan en la competición liguera

Tras el receso, la tónica siguió siendo similar en su inicio. Hasta cuatro llegadas tuvieron los visitantes. Una falta de Vadillo, dos remates de Rodri y una cuarta que pudo suponer la puntilla al choque. Vino como consecuencia de un saque de banda y una buena combinación entre Vadillo y Dani Ojeda que terminó en las botas de Fede Vico que, en el área, disparó duro pero Carlos Abad rechazó abajo y en segunda opción Ojeda remató muy desviado.

Manzambi

No se mató el partido y con la entrada de Neftalí Manzambi el Córdoba tuvo otra cara, sobre todo a nivel ofensivo. El corpulento ariete cedido por el Sporting dio mucho trabajo a la zaga, chocando en un par de ocasiones con Rui Silva y gozando en apenas cuatro minutos de dos ocasiones. Una, en el minuto 73, tras rematar de cabeza un saque de esquina. Aunque la más clara y con la que pudo empatar el partido la tuvo con un remate franco desde el punto de penalti a centro de Álex Menéndez.

Primer objetivo

Sin embargo, el duelo ya había cambiado. Los de Curro Torres voltearon la posesión a su favor y pese a la entrada de Ramón Azeez, que debutó al fin junto a Adri Castellano, el control del balón era cordobesista. La entrada del ex rojiblanco Jaime Romero le dio otro aire al ataque local pero una vez más, el Granada CF supo contener las embestidas y sacar tres nuevos puntos que permiten ganar en tranquilidad. Ya se tienen 47 puntos y la próxima jornada se llegará a los 50. El primer objetivo del pasito a pasito ya está conseguido. Ahora 'tan sólo' queda sumar unos 30 más para soñar con el regreso a Primera.