Entrenador nuevo, empate agridulce. Así se podría actualizar el tópico para el Recreativo Granada , que no encontró el camino de la victoria ante el Ibiza pese a jugar en superioridad numérica más de 80 minutos . Pese a gozar de las mejores oportunidades para adelantarse, la suerte le fue esquiva al filial, que para colmo de males vio como los pitiusos se adelantaban en el marcador a doce minutos de la conclusión. Fue entonces cuando llegó la reacción y Carlos Garrido empató. En el minuto 94, Buil remató con la testa al fondo de la red un centro desde la izquierda pero el colegiado lo anuló por presunto fuera de juego que no fue . La remontada se quedó a medias por una decisión rigurosísima.

David Tenorio: "El gol que nos anulan es legal pero no quiero ninguna excusa"

En entrenador del Recreativo Granada, David Tenorio, quiso comenzar la rueda de prensa agradeciendo la confianza del club en sus servicios: “Le quiero dar las gracias al club por confiar en mí en este proyecto”. Sobre el empate ante el Ibiza, explicó: “Me queda una sensación amarga porque creo que deberíamos haber tenido más opciones de gol que las que hemos generado. Ahora estamos en una situación complicada, necesitados de puntos, con urgencia. Y eso hace que no sea fácil que en situaciones de superioridad te veas más obligado al juego posicional”. También habló sobre el tanto anulado a Buil en el último suspiro: “Estamos en estado de necesidad, somos un equipo filial y no quiero poner ninguna excusa. El gol es totalmente legal: no hay ningún empujón, ni fuera de juego pero no es excusa. Nosotros debíamos haber generado muchas más ocasiones de gol y haber resuelto antes”, finalizó.