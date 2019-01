El Recreativo se muestra incapaz en casa

Nada más iniciarse la segunda mitad, un robo de balón de Andrés le pudo costar caro al Don Benito pero su pase a Rubén Sánchez para que chutara rebotó en un defensor visitante con dirección al córner. A la salida del mismo Caio , desde la frontal, remató a la izquierda del palo de Sebas Gil (48'). La respuesta no tardó en llegar pues David Ordóñez desde la derecha centró al corazón del área pero el cuero se paseó por el área sin encontrar rematador. Era el minuto 50 y no fue hasta el 77' cuando hubo otra jugada reseñable que fue, precisamente, la que desniveló el choque . Tras una salida a la contra, un centro desde la izquierda fue rematado por Trinidad al primer palo sorprendiendo a Lejárraga.

Fue el 'Recre' el que llevó la iniciativa en los primeros cuarenta y cinco minutos, siendo las acciones a balón parado su principal arma ofensiva. En el primer cuarto de hora y liderados por Jean Carlos, los rojiblancos tuvieron varios acercamientos pero no demasiados claros. Uno de ellos gracias a un taconazo de Rubén Sánchez que el propio Jean Carlos no pudo rematar en dirección a portería. El otro fue una falta que botó Andrés y que Sebas Gil despejó de puños.

Pedro Morilla “Estamos atascados ante la portería rival y el fútbol son goles”

El técnico rojiblanco acudió a la sala de prensa de la Ciudad Deportiva resignado por la derrota de su equipo. Morilla indicó que “seguimos en la dinámica con la que despedimos el pasado año: estamos atascados ante la portería rival y el fútbol son goles”. Para el sevillano, en la primera parte su equipo fue “muy superior y nos debimos ir al descanso por delante en el marcador. No ha sido así pero hemos mostrando buena cara”. Tras el descanso, el entrenador del filial sí reconoció que el Don Benito “tiró de experiencia y no tuvimos tanta fluidez para decantar el choque a nuestro favor”. El preparador manifestó que el resultado “no es justo pero el fútbol al final son goles”. Respecto al rival declaró que es un conjunto “muy incómodo y lo sabíamos y pese a que hemos hecho un partido para no perder nos vamos con una nueva derrota y no nos queda otra que seguir trabajando”.