El ‘nuevo trabajo’ de Robert Moreno, exentrenador del Granada CF

Que Robert Moreno no pasará a la historia del Granada CF es un evidencia. El técnico catalán fue destituido en la jornada 27 tras un balance de cinco victorias, diez empates y doce derrotas. Su nombre no ha salido a la palestra en ningún equipo ni de Primera División ni de Segunda, por lo que salvo que afronte una nueva experiencia en el extranjero, comenzará la próxima temporada sin entrenar.

El catalán pasó por los micrófonos del programa radiofónico El Larguero para hablar de fútbol y de su paso por la entidad granadina. Moreno, que reconoció que “he tenido ofertas y estoy preparado para entrenar pero quiero pensar bien el siguiente paso”, no dudó en afirmar que el reto de entrenar al Granada CF fue “mayúsculo. Llegaba de hacer el mejor año y medio de su historia y hubo gente que me dijo que no lo cogiera, pero la ilusión y las ganas de entrenar acabaron con todas esas reticencias”.

El descenso

Respecto al descenso del que es su equipo, apuntó que “ese día sufrí. Le envié un mensaje a Karanka diciéndole que me parecía injusto y me respondió dándome las gracias y agradeciéndome el detalle”. Tras manifestar que en su etapa en Granada “tuve algunos errores de comunicación que me quitaron réditos”, no dudó en señalar que “estaba seguro que nos íbamos a salvar. Quizá por nervios no me expresé cómo debiera tras alguna derrota, que no me representa, pero la tensión te juega una mala pasada”.

Su breve paso por el Mónaco ha provocado que sean muchos los medios de comunicación que hayan solicitado su opinión sobre uno de los, hasta el momento, fichajes del verano futbolístico que como tal no ha empezado pero que es una realidad que está en marcha.

Valoración

Se trata de la nueva incorporación del Real Madrid, el centrocampista galo Aurélien Tchouaméni, que fue fichado cuando el exseleccionador era entrenador del Mónaco en 2020. Conoce perfectamente al galo y destaca de él, en palabras a EFE, que es “muy receptivo” para el aprendizaje y “un futbolista total”. Aunque no le ve como el sustituto del brasileño Casemiro. No obstante, considera que la entidad blanca “tiene mediocentro para muchísimos años”.

“Estoy muy contento porque el chico está progresando y es lo que él quería cuando le fichamos. Es un buen fichaje para el Madrid. Es un futbolista total, con mucha capacidad física y mucho talento para jugar al fútbol. Tiene muchas ganas e ilusión. Es muy profesional en el día a día y es muy receptivo a cualquier mejora y al trabajo individual que le proponíamos en Mónaco, cuando tenía 19 años y cometía errores que ha ido corrigiendo”, analiza a EFE.

“Para mí tiene mejora en la faceta goleadora, pero el Real Madrid tiene mediocentro para muchísimos años, y como sustituto del Casemiro-Modric-Kroos va a ser un jugador de garantías”, continuó.

Un Robert Moreno que, sin embargo, no le ve como sustituto de Casemiro a medio plazo: “Para mí es un mix. No llega a ser lo que son Kroos y Modric, que para mí son como Xavi e Iniesta, jugadores irrepetibles. Tiene algo más que Casemiro en cuanto a llegada y ritmo. No me parece que vaya a ser ese perfil de jugador que todos vemos en Casemiro porque tiene registros diferentes en cuanto a capacidad de filtrar balones, superar líneas… de todas formas, todo lo que sea parecerse a él va a ser bueno para el Real Madrid”, valoró.