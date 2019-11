Roberto Soldado: “Tenemos una gran rabia interna”

Si hay un jugador en la plantilla del Granada CF para el que la cita de este sábado en Mestalla es especial, ese es Roberto Soldado. El valenciano vuelve al estadio donde destacó como goleador, aunque su salida no fue la mejor. Para el '9' rojiblanco la cita será “muy bonita para mí, especial”, pero tiene claro que cuando se fue del Valencia CF el club ché vivía un momento “complicado”. “La situación de la entidad no era nada fácil y habrá gente que me reciba bien y otra mal, pero lo importante es que el equipo consiga los tres puntos y es lo único que tengo en mi cabeza”, resaltó.

No obstante, no será la primera vez que vuelva a medirse a su ex equipo, pues ya lo hizo con la camiseta del Villarreal y “las dos veces que jugué allí conseguimos la victoria, así que espero que este año sea igual”.

Once sin marcar

Pero como buen delantero, la racha de once encuentros sin marcar le pesa. Al hilo, Soldado apuntó que “todo delantero cuando juega quiere hacer goles, y es lo que yo deseo”. Aunque por encima de todo, lo que pretende es que el Granada CF rompa su racha de dos derrotas consecutivas: “Venimos de perder dos partidos y queremos conseguir el triunfo y tener esa mentalidad ganadora que nos lleve a la victoria”, por lo que deseó que “ojalá pueda ayudar al equipo con goles que es lo que quiere cualquier delantero”. Para ello, reconoció que “la línea de trabajo es la misma y tenemos aún más ganas de afrontar el siguiente partido pues tenemos esa rabia interior tras las últimas citas”.

Pese a caer ante Getafe y Real Sociedad, el veterano delantero fue claro al afirmar que “da igual las sensaciones que tengamos, lo que queremos es conseguir los tres puntos y el partido del sábado es un encuentro bonito”. Un Valencia que el ex del Fenerbahce definió como “un rival muy complicado que ahora está consiguiendo esa estabilidad que tenía tiempo atrás y no va a ser nada fácil”. En cualquier caso, resaltó que “tiene una gran plantilla, grandes jugadores, son muy eficaces arriba y a la contra son muy fuertes”, de ahí que una de las claves pueda ser “no darles muchos espacios pues ellos quieren correr y tienen un conductor de juego como Parejo, que da ese equilibrio con balón al equipo y además ese nivel ofensivo”.

Regresa

Tras cumplir su sanción por acumulación de amonestaciones que le hizo perderse el choque ante la Real Sociedad, el fichaje estrella del Granada CF esta temporada, cuestionado por las imágenes de enfado que ha dejado cuando ha sido sustituido, matizó que “el jugador de fútbol quiere estar todos los minutos que pueda en el campo. Las muestras que he tenido de cabreo cuando me ha cambiado el míster han sido más conmigo mismo que por su decisión”, para continuar apuntando que “cuando no estoy bien, prefiero que salga un compañero y lo haga mejor que yo por el bien del equipo, que al final es por lo que trabajamos todos”. Una manera de vivir su profesión que hace que tenga claro que “cuando me toca estar en el banquillo intento apoyar a mis compañeros, y el día que deje de vivir el fútbol así, me quedaré en mi casa”.

Por último, no quiso mojarse sobre cómo se siente más cómodo en el terreno de juego, solo en punta de ataque o acompañado. “Hay partidos que es mejor jugar con dos delanteros y en otros solo, para eso está el míster que es el que estudia los partidos y a los rivales, y determinar qué planteamiento es mejor para nosotros. A mí me da igual porque lo importante es que, juegue quien juegue, el equipo gane y para eso está el entrenador”.