Rochina, jugador del Granada CF: "Rendirse nunca es una opción, toca levantarse"

Rubén Rochina ha querido mandar un mensaje de optimismo a la afición rojiblanca una vez que ya conoce que se perderá lo que resta de temporada tras confirmarse se lesión de rodilla. A través de sus redes sociales, el talentoso mediapunta valenciano señala que le toca “vivir la parte más dura del deporte” al tener que estar un largo periodo de tiempo inactivo.

Para el jugador del Granada CF, que cumple contrato en el mes de junio, “este contratiempo me obligará a pasar por el quirófano y estar fuera unos mees en un año en el que había depositado muchas ganas e ilusión por conseguir los objetivos”. Tras afirmar que “es momento de levantarse y trabajar para volver más fuerte que nunca porque rendirse no es una opción”, siente “que la temporada no haya salido como esperaba individualmente”.

Sus números

En cualquier caso, apoyará a los rojiblancos pese a que “esta lesión me apartará de los terrenos de juego, pero seguiré apoyando al equipo desde fuera para que nuestro Granada CF vuelva al lugar que le corresponde y estoy convencido de que así será”. Tras un “¡Vamos mi Granada!” finalizó su mensaje que ha tenido numerosas muestras de apoyo y ánimo para un jugador que regresó la pasada campaña y al que las lesiones no le han respetado. Y sus números en su vuelta así lo indican. En dos temporadas, entre Primera y Segunda División, ha disputado un total de 23 encuentros, once como titular, para un total de 963 minutos, un gol y cinco amarillas.