El Atlético de Madrid paga la cláusula de rescisión del jugador del Granada CF Samu

El jugador del Granada CF Samu Omorodion no seguirá en la disciplina rojiblanca. El Atlético de Madrid, habría pagado la cláusula de rescisión que figura en el contrato que tiene el espigado ariete melillense en su contrato. El club granadino no comunicó oficialmente el abono de la misma pero todo hace indicar que así será.

Samu, que cuajó una gran actuación en el Cívitas Metropolitano con gol incluido, ha asombrado al fútbol nacional en su debut en Primera División y aunque ya contaba con ofertas para marcharse, su actuación ante el conjunto de Simeone terminó por convencer al Atlético para hacer este movimiento en el mercado. La idea del club rojiblanco era poder disfrutar de sus servicios hasta 2028, tras prolongar su vinculación el pasado 20 de abril pero no será así.

Proyección

Su proyección, el hecho de haber participado en el Europeo sub 19 y ser una pieza clave en el ascenso del ‘Recre’ a Primera RFEF llamó la atención de varios equipos que lo veían como una gran oportunidad de firmar a uno de los delanteros con más futuro del país por una cantidad baja para lo que se maneja en el mercado futbolístico actual.

Pero será el cuadro colchonero el que pagará la cláusula de rescisión que asciende a seis millones de euros. Varios equipos de la Premier League, entre ellos los dos equipos de Manchester, el United y el City, con mayor poder adquisitivo que los equipos de la Primera española, habían puestos sus ojos en la perla rojiblanca.

Delantera con alfileres

La operación ha pillado por sorpresa a Nico Rodríguez y su equipo de trabajo. Y en caso de que Samu salga, como así parece que ocurrirá, deja muy tocado al máximo responsable de la parcela deportiva y al equipo con alfileres en la punta de lanza de cara a la segunda jornada de competición ante el Rayo Vallecano. A la obligatoriedad de la compra de Weissman, que no parece ser muy del gusto de Paco López y la adquisición de Famara Diédhiou, que no ha rendido como se esperaba pese a haber jugado el último Mundial y que fueron apuestas del máximo responsable deportivo, se suma la marcha de la perla de la cantera. Una gestión que muchos aficionados no entienden e, incluso, en redes sociales, piden su dimisión.

Samu llegó a la entidad rojiblanca en 2021 procedente de las categorías inferiores del conjunto sevillano del AD Nervión. Del juvenil pasó al filial siendo uno de los delanteros más eficaces de la categoría pese a su juventud. Nacido en Melilla hace 19 años, debutó con el Recreativo Granada hace dos temporadas y en la pasada campaña sumó 18 goles, catorce en la competición regular y cuatro más en el play off, siendo una pieza fundamental para el ascenso del equipo entrenado por Juan Antonio Milla.

Toca fichar

Su paso por el Granada CF parece que se dará por concluido. Ahora le toca a la dirección del club mover ficha y tratar de ilusionar a la afición granadinista con varios fichajes que hagan olvidar esta operación que dejará seis millones de euros en las arcas rojiblancas pero un gran vacío pues veían a Samu como el jugador franquicia en los próximos años.