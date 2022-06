Sophia Yang, consejera del Granada CF: "Asumo la responsabilidad y pido perdón"

El Granada CF de Segunda División arrancó este jueves. Y lo hizo con la presentación de Alfredo García Amado como nuevo director general y de Nico Rodríguez como máximo responsable de la parcela deportiva. En una rueda de prensa que duró una hora, el principal mensaje que quiso transmitir la propiedad representada por Sophia Yang fue el “pedir perdón por los errores que hemos cometido y que han llevado a nuestro equipo al descenso”.

“Pido disculpas en nombre de la propiedad a la afición y la ciudad”, fueron las primeras palabras de la consejera, que continuó señalando que “todos hemos trabajado mucho pero no hemos logrado el objetivo”. Pero Yang quiere mirar al futuro ya y apuntó que “se abre un nuevo capítulo en el club y queremos prepararnos para volver a Primera División lo antes posible, en concreto, hoy mismo”. Eso sí, pidió “paciencia” al entorno además de enviar “ánimos” a los más fieles.

Responsabilidad

En un discurso que en cierta forma era lo que la afición quería escuchar, fue contundente al manifestar que “asumo todas las responsabilidades personalmente, no queremos culpar a nadie porque todos han trabajado mucho pero el futbol es muy complicado”. De ahí que se centrará en “el futuro”. Nuevos tiempos en los que, según su intención, se quieren hacer las cosas de una manera distinta. Sobre todo, por lo que se refiere a la afición.

En ese sentido, declaró que “comprendemos la mala opinión que tienen aficionados de nuestra gestión, los entendemos y es normal que sea así. Es difícil para todos”. Y es que los seguidores han convocado una manifestación el próximo lunes que sigue en pie. Al hilo, Yang dijo que “respetamos la libertad expresión”.

El plan

De ahí que uno de los objetivos de esta nueva temporada sea mejorar la relación “con las peñas, los fans y la comunidad local”. Asumió que “no hemos hecho el trabajo adecuado ni lo bien que deberíamos pero vamos a adoptar medidas inmediatas para estar cerca de ellos”. Terminando este tema con un claro “estaré disponible para esta misión, vendré con más frecuencia a Granada porque tenemos un plan”.

Al menos, de su comparecencia se pudo sacar como claro que “por ahora, Rentao Yi es el presidente del club” pero ya no lo es de DDCM que es la real propietaria de la entidad nonagenaria, por lo que “habrá que tomar decisiones en la próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas del Granada CF Sociedad Anónima Deportiva”, que se celebrará el 29 de junio en primera convocatoria. “Nunca fue el señor Yi el dueño del club como persona física sino esa empresa china”.

Supervisión

En su discurso asumió que “mi relación y la de la propiedad no ha sido cercana con los aficionados. Nuestra estrategia como empresa extranjera no ha sido nuestra mejor fuerza pero nunca tuvimos la intención de distanciarnos de los seguidores”. Concluyendo este tema manifestado que “cuando nos llamen, ahí estaremos”.

Respecto al orden en la toma de decisiones de los nuevos cargos que fueron presentados, recalcó que “para la dirección general hemos estudiando distintos perfiles y el Consejo de Administración ha decidido que sea Alfredo y éste nos propuso que sea Nico el responsable deportivo. Vamos a poner en manos de profesionales la gestión y nuestro papel, como directiva, es supervisar su gestión”.

"No está en venta"

Por último, y tras aseverar que “no he tenido órdenes de vender el club”, reconoció que “el Covid-19 en China aún no ha terminado, de hecho se está complicado y eso está teniendo un impacto muy importante en la economía del país y, en concreto, en el sector deportivo y del entretenimiento que es en lo que está especializada nuestra empresa DDCM. Eso un hecho, pero eso que es un problema en China no tiene impacto en Granada, es algo que está separado por completo”.