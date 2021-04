El último reto del Granada CF en este curso

Tras descansar este pasado fin de semana debido a la disputa por parte del FC Barcelona de la final de la Copa del Rey, el Granada CF afronta la recta final de esta exigente temporada a la que le restan ocho encuentros para concluir. Los rojiblancos suman ya 50 partidos y deberán disputar, de aquí al 23 de mayo que es cuando está prevista que concluya el curso 2020-2021, un total de ocho duelos en 31 días. El último maratón, al que ya están acostumbrados los de Diego Martínez, en el que existe un nuevo reto.

No será fácil pero con la permanencia en el bolsillo que se podría concretar esta semana de forma matemática el nuevo objetivo que, para muchos puede ser una quimera, es lograr clasificarse de nuevo y por segundo año consecutivo para competiciones europeas. La UEFA decidió crear la nueva Conference League, que no deja de suponer una especie de limosna del organismos europeo a las pequeñas federaciones para paliar los efectos que en ellas está teniendo la amenaza de la Superliga que se creó el pasado domingo y que traerá cola.

Séptima plaza

Al vencer el Fútbol Club Barcelona el título copero, el subcampeón (el Athletic Club) no iría a Europa sino el séptimo, que sería el que iría a la Conference. Esto hace que de cara a la recta final haya una motivación extra para equipos como la Real Sociedad, Granada CF, Levante, Celta o Athletic Club, que son los conjuntos con opciones aunque en algunos casos muy remotas.

Los rojiblancos se deberán medir a Barcelona, Real Madrid, Sevilla o Real Betis

Existe una opción más y es que el Villarreal venza la Europa League y, por tanto, en su condición de campeón, dispute directamente la Champions League, siendo cinco los clubes de nuestro país los que disputarían la primera competición de clubes en Europa. Eso abriría una hipotética octava plaza que es prácticamente inviable que se dé dado que para que eso ocurra, el conjunto castellonense no debería quedar entre los siete primeros pero en la actualidad es quinto con 49 puntos y una renta de puntos que hace que esa opción sea casi una quimera.

Por tanto, el nuevo objetivo de los rojiblancos es quedar séptimos, plaza que tiene en su poder a día de hoy la Real Sociedad con diez puntos más que los nazaríes pero con un partido más disputado y, eso sí, el average particular ganado. Una empresa harto complicada pero el ejemplo post confinamiento debe servir aunque el calendario no es precisamente fácil para lograrla. Al margen del choque aplazado de la jornada 33 que medirá a los rojiblancos con el Barça y que se disputará en el Camp Nou el próximo jueves 29 de abril a las 19:00 horas, los de Diego Martínez no lo tendrán fácil.

Calendario

Para empezar, reciben esta semana, el día 22, al Eibar en el Estadio Nuevo Los Cármenes. El domingo 25 acudirán al Sánchez Pizjuán para medirse a un Sevilla FC que busca acceder a la Champions de forma directa y posibilidades tiene. Tras desplazarse a Barcelona, el Granada CF recibirá el domingo 2 de mayo al Cádiz que está cerca de lograr la permanencia. El último mes de competición enfrentará a los granadinistas con el Real Betis en el Benito Villamarín (lunes 10), recibirán entre semana al Real Madrid (jueves 13) y terminarán su intenso año con un desplazamiento a Vitoria para jugar ante el Alavés y terminar en casa ante el Getafe.

La realidad

Si se quiere tener ilusión, posibilidades matemáticas hay, pero la realidad es que con el duro calendario que tienen por delante, con casi todos los equipos jugándose algo (al margen de dinero en función de la posición final que se logre) será muy complicado acceder a esa séptima plaza a falta de ocho partidos. Peores cosas se han visto pero hay que tener los pies en el suelo. El primer paso será ante el necesitado Eibar, colista, y que llegará este jueves a Granada obligado a ganar para no descolgarse en su lucha por la salvación.