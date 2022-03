Gayà es baja y Gabriel Paulista seria duda en el Valencia de cara al duelo ante el Granada CF

El Granada CF ya prepara el duelo ante el Valencia del próximo sábado, cita para el que el conjunto che, que logró este miércoles su pase a la final de la Copa del Rey podría no contar con dos jugadores claves en su defensa. Se trata de Gayà y de Gabriel Paulista.

El entrenador del Valencia, José Bordalás, explicó que el lateral izquierdo Jose Luis Gayà se tuvo que retirar del terreno de juego en la semifinal ante el Athletic Club tras resentirse de su lesión muscular y avanzó que este jueves se le realizarán pruebas. “Ahora Gayà está feliz porque estamos en la final pero ha tenido que pedir el cambio porque se ha resentido. Esto continua y veremos el alcance de la lesión”, explicó.

Importantes

Y es que el capitán valencianista no jugó el partido del pasado sábado ante el Mallorca para tratar de poder llegar a este encuentro pero aunque finalmente fue titular a la media hora pidió el cambio, algo que también pasó con Paulista en el tramo final del encuentro. Respecto al central brasileño, que se retiró por precaución, Bordalás apuntó que “le he preguntado y me ha dicho que no ha llegado a tener lesión o al menos eso es lo que cree. Pensaba que si continuaba podía romperse y por eso pidió el cambio. Confiamos en que haya sido inteligente y que lo haya pedido antes de la lesión”, destacó el técnico, que subrayó la importancia que tiene el central en el equipo y señaló que se merece poder seguir jugando.