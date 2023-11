Rubén Baraja: "El Granada no nos ha hecho ninguna oportunidad de gol"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, apuntó tras la victoria (1-0) de este domingo en Mestalla contra el Granada CF que “la consistencia nos ha mantenido vivos. Le damos valor a la victoria porque ha sido un partido muy igualado en el que la diferencia ha sido el penalti”.

“Tenemos que estar muy contentos con la victoria y también valorar que es un espectáculo que haya 45.000 personas en Mestalla. Ha sido un partido casi sin ocasiones, que se ha decidido por penalti, pero para ello tienes que mantenerte serio y no conceder. El Granada casi todos los partidos hace cuatro o cinco ocasiones y no nos ha hecho ninguna”, valoró.

Baraja destacó el esfuerzo del delantero Hugo Duro, con problemas en la clavícula, sobre el que dijo que “ha hecho un esfuerzo tremendo, él ha empujado por estar porque pensábamos que no iba a poder jugar”. “En los últimos días se ha ido animando cuando empieza a mover el brazo y puede hacer ciertos gestos. A través de soportar el dolor, tiene un umbral del dolor relativamente bajo, ha querido estar y era importante que estuviera y su esfuerzo ha sido definitivo en el penalti”, expresó Baraja, que dijo que no sabía a qué momento se refería Paco López, que opinó que necesita un tirón de orejas por mandarle callar.

Sobre la actuación arbitral con las quejas por el penalti de Hugo Duro y una posible expulsión a Paulista, el técnico vallisoletano dijo que “no me gusta hablar de los árbitros cuando es en negativo y menos en positivo. Algo tiene que haber porque la reacción es rápida, contacto hay”. “Entiendo a Paco, porque influye en tu resultado y día a día. Pero no puedo decir mucho más porque es interpretación del árbitro y la reacción ha sido rápida. Habrán considerado que es una acción de penalti. No puedo decir mucho más, para ellos es doloroso y nosotros hemos aprovechado la circunstancia”, agregó.