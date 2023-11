Un nuevo varapalo para el Granada CF

Era previsible pero había que confirmarlo oficialmente. Según ha adelantado el portal iusport.com, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) ha denegado al Granada CF la cautelar que solicitó contra la resolución del Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol por la que el cuadro rojiblanco quedó eliminado de la Copa del Rey.

El entonces equipo de Paco López, pese a ganar al Arosa por 0-3, cometió alineación indebida con el guardameta del filial en dinámica del primer equipo Adri López. El cuadro gallego recurrió y el Juez Disciplinario Único de Competición acordó el pasado 7 de noviembre dar al Granada por perdido el encuentro, por lo que quedó fuera del torneo del ‘KO’.

El club presidido por Sophia Yang recurrió al Comité de Apelación que confirmó su eliminación. Según dicho portal, en sus alegaciones, la entidad granadinista defendió que cumplió con el Reglamento General de la RFEF y todos los requisitos legales para la alineación del jugador y mantuvo que la Copa del Rey debe considerarse como competición profesional, argumentos rechazados por Apelación. El TAD no ha cambiado el criterio y señala que “no cabe sino concluir que el jugador no reunía los requisitos exigidos por el Reglamento General y las Normas Reguladoras y Bases de Competición para poder ser alineado en el partido de referencia, a lo que ha de añadirse que el Granada CF no podía prevalerse del principio de confianza legítima para poder alinear al jugador en el partido disputado contra el Arosa".

Nuevo varapalo, por tanto, para la entidad, que sigue intentando tapar su fracaso en la gestión con recursos.