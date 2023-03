La vuelta de Montoro a Los Cármenes, el 'Ángel' de Nápoles

Este domingo regresa a Los Cármenes una de las leyendas del granadinismo. Ángel Montoro regresa a su casa con el mismo corazón, aunque con otros colores. El valenciano, a pesar de no esconder su granadinismo, luchará durante 90 momentos contra su pasado y ante la gente que tanto le ha alabado estos años atrás.

Y es que cinco años de Montoro dan para mucho, con estampas como la de aquel gol con el que el centrocampista mostró el escudo del Granada a toda Europa. Fue ante el Nápoles, en el Diego Armando Maradona, y besándolo -al igual que Puertas-, una muestra más de lo que era aquel equipo. Aquello fue una historia de amor imposible propia de un libro, pero como en esos años locos, el mejor Granada de la historia se encargó de hacerlo realidad.

Puede que al final el sabio de Diego Martínez acabe teniendo razón. Ahora que poco a poco los guerreros de aquel equipo vuelven a Los Cármenes con otros colores, pongamos aún más en valor esa andadura europea. Este domingo le toca a Montoro, pero también fue Germán a principio del curso con el Racing de Santander quien pisó el tapete del Zaidín.

Con 140 partidos a sus espaldas con la elástica rojiblanca horizontal abandonó Montoro la nave nazarí. Cinco temporadas en las que hubo más luces que sombras y más llantos de alegría que de tristeza. Lamentablemente, el valenciano se fue, al igual que Germán, sin un homenaje, puesto que él mismo lo pidió expresamente a Nico Rodríguez, actual director deportivo; aunque sin lugar a dudas, el mejor homenaje para él sería ver cómo la afición le recibe como se merece. Una demostración de madurez y confirmación de afición señorial.

Partido a partido, Montoro se fue ganando los corazones de la afición rojiblanca. Su explosión llegó en la temporada 2018/19 con Diego Martínez en el banco de Los Cármenes, formando pareja de mediocentro junto a Fede San Emeterio. Aquel año, el Granada subió, pero Ángel quedó en el dique seco durante gran parte de la temporada debido a una lesión en el muslo que se complicó y le impidió estar en aquellas históricas semifinales de Copa del Rey frente al Athletic Club de Bilbao.

Lo que el bueno de Montoro no sabía era que el fútbol sí entiende de facturas, y este le devolvió el apaño en forma de iluminar el camino del Granada en la UEFA Europa League.

Todo se transformó tras la marcha de Diego Martínez como entrenador rojiblanco. El valenciano tuvo bastantes minutos con Robert Moreno a los mandos del equipo, aunque de nuevo las lesiones y los cambios de entrenador -además de los fichajes- terminaron por desplazar a Montoro a una posición secundaria en el centro del campo nazarí.

Ya con Aitor Karanka, el futbolista no contó prácticamente nada para el vasco e incluso no estuvo en las últimas tres convocatorias de la temporada, con Yan Eteki por delante suya.

Montoro quiso permanecer en el Granada, al igual que Germán, pero el club tenía otra idea con ellos y decidió rescindirles el contrato, finalizando así el mejor ciclo de historia de la entidad.

Marcado en rojo

En una entrevista con Televisión Española en Asturias, el valenciano reconoció que tenía marcado en rojo el partido. "Creo que me vacié y lo di todo en cada partido que jugué. Siento Granada como mi casa a pesar de no estar ya allí y le deseo lo mejor al club. Conservo muchísimas amistades; gente a la que llevo en el corazón, que me facilitaron todo muchísimo durante mi etapa allí y a la que estaré eternamente agradecido".

El domingo, Montoro tendrá ese esperado homenaje con una ovación cerrada de una afición que demostrará de nuevo estar a la altura.