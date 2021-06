Yangel Herrera se despide del Granada CF

Difícilmente la afición del Granada CF pueda volver a ver a un jugador que posea todas las cualidades que atesora Yangel Herrera. El centrocampista venezolano ha sido, durante dos intensos e históricos cursos, el dueño y señor de la medular nazarí: marcó, asistió, creó y recuperó. Todo en uno. Fue bonito mientras duró.

El caché del de La Guaira sólo ha ido en aumento desde su aterrizaje en Granada y su regreso, otra vez en cesión, la campaña pasada, ya fue un milagro. Será imposible repetirla, por lo que Herrera quiso decir adiós a la afición y al equipo mediante un emotivo vídeo emitido por los medios oficiales del club.

En él, aseguró que ha pasado "dos años bastante buenos, de mucha alegría y mucha diversión" en los que ha "disfrutado mucho". "He evolucionado como persona y también dentro de la cancha me he hecho mejor jugador. "Me he llevado conceptos muy buenos de mis compañeros y el cuerpo técnico", aseguró.

Mostró su satisfacción con el período en la entidad asegurando estar "muy contento de haber sido parte de todo este proceso" que han "logrado" y que hemos "disfrutado todos".

Mejor momento

Al ser preguntado por su mejor momento como nazarí, respondió: "Son muchos momentos que se me vienen de felicidad con este grupo de compañeros magnífico. Creo que no me quedaría con uno concreto. Quizá un top con la victoria en el Camp Nou y el primer partido de Europa League en Eindhoven".

"Hay una armonía tremenda en el Granada. Fue de lo primero que noté al llegar, todos quieren que estés bien. Eso en el fútbol es muy complicado y lo valoro mucho. Lo que hay aquí es muy difícil. Me voy siendo mejor persona", quiso destacar.

Sólo encontró un punto negativo a su paso por Granada: "Lo único malo de esta temporada es que no estuvo nuestra afición. Los echamos muchísimo de menos. Ojalá hubieran podido vivir tantos momentos históricos"

"Recomendaría venir al Granada a jugadores que quieran crecer, evolucionar y rodearse de grandes personas. Aquí se sigue una línea de trabajo bastante buena y el club está trabajando de buena manera", finalizó.