Loja le brinda un homenaje a 'Doña Paquita'

El pasado día 8, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer y continuando con la norma que el Ayuntamiento de Loja estableció antes de la pandemia de nombrar las calles de la población con nombres de mujeres, dándole así la relevancia que se merecen, fue renombrada una calle en el centro de la población con el nombre de 'Calle Matrona Doña Paquita'.

La calle en cuestión, antes llamada cuesta de los Escaloncillos y ahora 'Calle Matrona Doña Paquita', está situada en el centro de la población y a tan solo 50 metros del ayuntamiento. A este evento asistieron el alcalde Joaquín Camacho, quien dirigió unas emotivas palabras sobre la homenajeada, así como representantes de asociaciones de mujeres, Cruz Roja, familiares y amigos, siendo su hijo Paco Martin Alba quien tuvo unas palabras de agradecimiento.

Paquita Alba Mudarra 'doña Paquita', una mujer adelantada a su tiempo hizo bachiller, matrona y practicante de carrera, fue nombrada hija predilecta de la ciudad en el 2020 coincidiendo con el día de la mujer.

Nacida en Alcalá la Real, eligió Loja para desarrollar su profesión; con su trabajo, dedicación, constancia, profesionalidad, saber estar e independencia, puso su grano de arena para que la mujer de su época fuera relevante en la sociedad.

Doña Paquita es una mujer aún muy querida y recordada, ya que ayudó a las mujeres del momento a dar a luz, nunca dijo que no a nadie por no tener recursos económicos, pese a no tener predilección por la caballería, llegó a utilizarla para acceder a cortijos de difícil acceso para poder atender a parturientas con delicado estado de salud, atendió como era lo normal en la época, en casas, posadas, pensiones, donde las mujeres desplazadas de los anejos y cortijos tenían cobijo.

A lo largo de su vida laboral no perdió a ninguna mujer en el parto, algo que le hubiese condicionado su carrera profesional. Falleció en julio del 2017 a la edad de 95 años.