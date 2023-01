Mujeres con Iniciativa abre el 2023 con un nuevo logro institucional

Nuevo año, nuevos objetivos, esa es la filosofía de Mujeres con Iniciativa, la asociación empresarial femenina que ha entrado a su octavo año de existencia en este 2023. De la mano de sus asociadas y de su presidenta, Elisa Campoy, Mujeres con Iniciativa ha potenciado la ayuda a las mujeres empresarias de Granada desde que el grupo se creó en el año del 2015.

Iniciativas, proyectos, convenios y actividades son algunas de las metas que esta asociación ha conseguido en estos ocho años de vida, en donde han ayudado a un gran número de mujeres empresarias a poder empoderarse financieramente a través de las diferentes herramientas que ofrecen a todas sus asociadas.

Es así como Mujeres con Iniciativa se ha posicionado como una de las asociaciones de emprendimiento femenino más importantes de la provincia.

En este 2023 el objetivo es seguir luchando por conseguir unas condiciones dignas e igualitarias para cualquier mujer que desee emprender, para ello, y como no podía ser de otra forma, la asociación ha iniciado el año con un nuevo convenio de colaboración, es así como Arca Empleo, una organización a punto de cumplir 30 años de existencia, se suma a este proyecto liderado por Elisa Campoy, quien menciona que “hemos firmado una sinergia con una entidad seria y profesional”.

Campoy estuvo acompañada de la presidenta de Arca Empleo, Belén Sánchez Castillo quien resaltó que “estoy encantada de poder firmar este convenio con Elisa y ratificar con una firma esta colaboración que nos permitirá trabajar con mujeres emprendedoras y no emprendedoras. Hablando entre nosotras hemos visto que hay muchas mujeres que emprenden, pero hay otras que lo han hecho y no les ha ido bien por circunstancias de la vida, o no pueden hacerlo y de momento necesitan salir laboralmente al mercado.

En Arca Empleo llevamos 30 años trabajando para aquellas personas que tienen más dificultades a la hora de acceder al mercado de trabajo. Trabajamos con personas con drogodependencia, privadas de libertad, mujeres, menores, inmigrantes, con discapacidad, es decir, con toda persona que necesite un impulso para poder acceder a este mercado en igualdad de condiciones al resto de las personas que, a priori, no tienen esa dificultad”.

Arca Empleo nació en el año de 1993 con el objetivo de desarrollar actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y el acceso a los recursos en igualdad de condiciones. Belén Sánchez sabe de la importancia de apoyar a las personas a poder integrarse en el ámbito laboral, pero entiende que necesitan apoyo.

“Llevamos mucho tiempo haciendo acuerdos con Mujeres con Iniciativa y otras entidades, nosotras solas no podemos hacer nada con los demás. Necesitamos el refuerzo de especialistas en determinados temas y nosotros aportando nuestro conocimiento, para así , aunar esfuerzos, cumplir la sinergia y dar esa oportunidad a las mujeres, ya que en este caso el convenio está centrado en ellas, pero nuestra línea transversal es formación, orientación.

Hace poco nos transformamos en agencia de colocación, así que esa bolsa de trabajo ya cogió una forma jurídica y profesional, podemos ofrecerla al tejido empresarial granadino, que sepan que tenemos mujeres capacitadas y preparadas y sino las formamos para que puedan cumplir esas labores, ya que son mujeres que tienen mucho que dar. Que la empresa sepa que no importa la condición de las personas, ellos tienen mucho que aportar y que ofrecer, ya que están preparados y capacitados. Al final la empresa juega con esa ventaja, tienen a su disposición una persona profesional. El acompañamiento que hacemos es muy visible y las empresas lo notan”.

Este nuevo convenio abrirá una nueva vía de ayuda que se sumará a la gran oferta que Mujeres con Iniciativa ha implementado en los últimos años. “Al principio nosotras empezamos con la consolidación de negocio con la mujer empresaria. Sin embargo, con el paso del tiempo han ido saliendo más vías de escape para poder ayudar a las mujeres y una de ellas era el tema de encontrar empleo. Para nosotras era vital encontrar una institución que tuviese una bolsa de empleo, Arca Empleo la tiene e incluso antes de esta firma, hemos estado derivando a muchas mujeres con diferentes empresas, ya que a nosotras nos preguntan mucho si conocemos a personas preparadas para algún tipo de trabajo y es muy difícil dar con alguien que esté realmente preparado, en Arca Empleo las forman, estas mujeres están completamente capacitadas para poder realizar ese tipo de trabajos.

El tema de formación es algo importante, ellas están especializadas en este ámbito y tienen varios proyectos que se van a sumar a los que vamos a montar en conjunto, los cuales estarán enfocados a la mujer, Nosotras lo que queremos es ofrecer un servicio correcto a las mujeres empresarias y emprendedoras, pero de la mano de profesionales. Una de las cosas por las que luchamos es la de evitar el intrusismo, como asociación podemos dar apoyo, pero no podemos llegar a todo, entonces el cogernos de la mano ambas asociaciones para salir adelante en tema de bolsa de empleo, de formación y de apoyo al emprendimiento es una fusión que estoy segura que va a ayudar a muchas mujeres a encontrar ese proyecto que ellas desean”, afirma Elisa Campoy, quien por último, habló del futuro de la asociación y de los nuevos proyectos que se realizarán en este 2023. “Para nosotras la responsabilidad social corporativa va a ser uno de nuestros pilares fundamentales de este año.

El tema de la inclusión es muy importante y es una de las líneas que también tenemos que fomentar, ahora la responsabilidad social corporativa está de moda, pero ¿es como todo lo nuevo que sale, que se llega a cumplir o solo es un postureo? Nosotras queremos que se lleve a cabo esta responsabilidad desde la asociación y que todas las empresarias se impliquen e involucren en este tema y lo vamos a hacer de la mano de Arca Empleo”.