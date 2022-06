Las franquicias, un paso más para Mujeres con Iniciativa

La asociación Mujeres con Iniciativa ha dado un salto más en su objetivo por convertirse en el espacio más importante del emprendimiento femenino en la provincia granadina. Su presidenta Elisa Campoy, la máxima responsable de este gran éxito que se ha suscitado en tan solo 7 años de existencia, no deja de luchar por conseguir que las mujeres pueden tener un espacio en el que no solo aprendan a llevar un negocio, sino también a desarrollarse profesionalmente, y para ello, Elisa y su equipo ofrecen asesoramiento, capacitación y formación.

Aunado a todo esto, la asociación también se caracteriza por ser un lugar en el que las mujeres han encontrado un sitio en el cual sentirse cómodas debido a las diversas actividades de convivencia que Mujeres con Iniciativa ofrece a sus asociadas.

Este mes, la asociación ha dado otro salto de calidad hacia el gran objetivo de seguir abriendo espacios de desarrollo profesional a las mujeres de Granada y para ello, Mujeres con Iniciativa ha incorporado a Arcadie College, que de la mano de su directora, Amelia Moreno, trabajará en conjunto con la asociación presidida por Elisa Campoy. “Estamos muy contentas por esta nueva sinergia que hemos hecho con una empresa de liderazgo, estoy convencida que con esta nueva incorporación de Arcadie College la asociación seguirá creciendo. Amelia es una mujer muy capacitada y ella es la que se encargará de todo el tema de Mujeres con Iniciativa a nivel nacional en Castilla de la Mancha, ahora vamos a enfocarnos en el tema de la franquicias, y no hay nadie mejor que Amelia para potenciar este objetivo, ella lleva franquicias de idiomas y sabe perfectamente cómo funciona toda esta estructura. La idea es que desde nuestra asociación podamos construir sinergias con empresas de otras partes de España y para ello es importante empezar a entrelazar a las empresarias para que puedan unir proyectos y construir en conjunto. Como presidenta quiero que Mujeres con Iniciativa siga expandiéndose, el tema de las franquicias es una gran oportunidad porque tenemos muchas empresas de diversos sectores que tienen la capacidad de expandirse a otras partes”.

Potenciar a las empresas granadinas a nivel nacional a través de las franquicias

Amelia Moreno ha sido la elegida para llevar esta encomienda de proyectar a Mujeres con Iniciativa a nivel nacional. Amelia es una emprendedora que lleva más de 25 años en el mundo de la enseñanza y que fundó su propia escuela, hoy llamada Arcadie College. “Estamos muy contentas de estar implicadas con Mujeres con Iniciativa, tenemos un equipo muy fuerte dentro de la empresa y queríamos asociarnos con un grupo potente de mujeres empresarias, de ahí nace este nuevo vínculo. Es importante que este tipo de asociaciones existan y empiecen a visualizarse porque a la mujer todavía no se le da el lugar que se merece en el mundo empresarial, sí a nivel laboral, en donde afortunadamente se han dado pasos agigantados, pero a nivel de negocios aún seguimos un poco rezagadas, aunque eso va cambiando poco a poco. Las mujeres tenemos formas de trabajar muy diferentes y desgraciadamente las asociaciones a nivel nacional están formadas en su mayoría por hombres, eso no se adapta a nuestra forma de ver el mundo, de cómo queremos las cosas y cómo nos gustaría. Nosotras queremos ser libres y brillar por nuestra propia idea y no estar supeditados a ciertas cosas que ya están establecidas porque fueron hombres los que pusieron esos parámetros de conducta entre las relaciones empresariales. queremos tener nuestro espacio y brillar con luz propia, nuestra forma de trabajar y ejecutar las cosas es muy diferente a la del hombre, no es mejor ni peor, lo importante es tener éxito, y hacer cosas por los demás, si tú creas una empresa que el objetivo se base en mejorar las vidas de las personas”.

Arcadie College es una institución que está innovando el método de estudio en España. “La enseñanza en nuestro país es obsoleta y eso no se puede negar. Está basada en un modelo de educación del siglo XVII que lo que hace es que de forma repetitiva tú te vuelvas esclavo de una doctrina de aprovechamiento en el que solo repitas lo que tu capacidad de memoria pueda asimilar. Los sistemas de aprendizaje de Arcadie College se enfocan en tres pilares fundamentales en base a una nueva generación de personas: aprender a manejar la tecnología, aprender a valorar a las personas en toda su diversidad y aprender a manejar las culturas con todos sus idiomas, pero siempre con respeto”, nos cuenta Amelia.

Uno de los ejemplos claros de que Mujeres con Iniciativa puede cumplir este objetivo de las franquicias es una de sus primeras asociadas, Leticia, quien lleva ETER Fragancias, una empresa de cosméticos que ofrece la mejor calidad en sus productos y que ha sido una de las impulsoras para generar franquicias de empresas femeninas en Granada. “Mujeres con Iniciativa me ayudó mucho, es una apuesta segura, desde que pertenezco a la asociación he aprendido a darme visibilidad y con el tema de las franquicias me ha ido bastante bien”.