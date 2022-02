Spider-Man continúa expandiendo su universo: Dakota Johnson será 'Madame Web' en la nueva película de Sony

El Universo de Spider-Man creado por Sony prepara su primera película protagonizada por una arácnida, 'Madame Web', que será interpretada por Dakota Johnson, conocida por su papel protagonista en la saga de películas de '50 Sombras de Grey'

El personaje es un aliado común de Peter Parker en los cómics del arácnido y su primera aparición en las páginas de Marvel Comics consta del 1980. Entre los poderes del personaje se encuentra la clarividencia, la telepatía y una gran inteligencia.

El personaje también ha sido adaptado en varios formatos como las series animadas o los vídeo juegos del arácnido.

No debería considerarse un spin-off

Un poco de contexto. A pesar de que los personajes derivados de los comics de Spider-Man son parte de las historias de Marvel, los derechos cinematográficos de todos los personajes que rodaean a Peter Parker pertenecen a Sony. La inclusión del personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) es parte de un acuerdo entre compañías y todo apunta a que esto podría seguir sucediendo.

A pesar de ello, 'Madame Webb' cuenta con sus propias historias en los comics, al igual que otros personajes arácnidos como Spider-Woman, Miles Morales o Ben Reilly. Sin embargo, es importante considerar estas películas como historias propias e independientes, debido a la importancia que tiene que una mujer protagonice una película súper heróica. Para entender la situación debemos tener en cuenta que de las 25 películas que conforman el UCM, tan sólo dos han sido protagonizadas por mujeres.

En las conversaciones para continuar con las historias arácnidas después de 'Spider-Man No Way Home' nunca se tiene en cuenta la posibilidad de que una mujer continúe con la saga, y teniendo en cuenta el final de la última trilogía protagonizada por Tom Holland no sería descabellado pensar en que Dakota Johnson será la protagonista de su propia saga, ya sea posterior o independiente a la trilogía desarrollada dentro del UCM.

El personaje en los cómics

El personaje es un pilar en las historietas arácnidas puesto que cuenta con la posibilidad de interconectar a los Spider personajes de los distintos universos que existen en los cómics de la franquicia.

Cassandra Web nació en Salem, Oregón. Desde que era solo una niña, comenzó a tener visiones de sus habilidades como clarividente. Los poderes fueron aumentando a medida que los utilizaba de manera habitual. Ciega desde su nacimiento, Cassandra descubrió que sus habilidades psíquicas compensaban sobradamente su ceguera y terminó convirtiéndose en médium profesional.

En la versión canónica del personaje, décadas después de comenzar su carrera, Cassandra se vio afectada por una enfermedad degenerativa que colapsaba su sistema nervioso central, incapacitando el uso de su cuerpo. Debido a esto, Cassandra tuvo que conectarse a una máquina ideada por su último marido, que mediante medios electrónicos, suplía las funciones vitales del cuerpo.

Todo apunta a que la versión más reciente del personaje en los comics, de una edad y apariencia más cercana a la de Dakota Johnson será la que termine siendo adaptada a la gran pantalla de la mano de la conocida productora de Sony, Amy Pascal.

Madame Web es un personaje que posee poderes sensoriales psiónicos. También puede leer los pensamientos de otras mentes con algo similar a la telepatía, y puede "ver" sucesos pasados o presentes aunque no haya estado presente con algo similar a la clarividencia, y puede prever sucesos futuros, como algo similar a la cogniscencia.