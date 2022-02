Squid Game Minecraft es oficialmente el Twitch Rivals más visto de la historia

Squid Game Minecraft, el evento online basado en la aclamada serie 'El juego del calamar' de Netflix ha sido toda una sorpresa para comenzar el año. Un total de 147 streamers participaron en la competición, con un premio de 100 mil euros reales para el ganador.

Durante al último día de competición de Squid Game Minecraft tan sólo sobrevivieron un total de 24 streamers, entre los que destacaban ElXokas, Luzu, JuanSGuarnizo, Arigameplays, Alecmolon, Robleis, Dequiv, aXoZer, Cristinini, Nia Lakshart o BarbeQ. Las eliminaciones llegaron después de que el hackearan la conexión de las residencias andorranas, accidente intencionado por un grupo de hackers que causó la descalificación directa de todos los jugadores implicados.

La plataforma anunció en su canal oficial de Twitter que el evento organizado por Komanche, Auronplay y Rubius es oficialmente el Twitch Rivals más visto de la historia. "Confirmamos: El SquidCraft Games es oficialmente el Twitch Rivals más visto de la historia. Felicidades a @Komanch, @Rubiu5, @auronplay a su equipo, participantes y a la comunidad hispanohablante por este nuevo récord", reza el tweet.

El joven streamer pasó de tener una media de tan sólo 43 espectadores a 19 de enero de 2022 y terminó el evento con casi un millón de viewers. Durante la prueba del Puente de Cristal en la que el joven empezó a destacar su número de seguidores comenzó a crecer exponencialmente.

Otros grandes streamers como ElXokas, Luzu y Raptor formaron parte del TOP4 que replicó la escena de la comida durante la última noche del juego. Ollie sabía que Luzu tenía un plan secreto hurdido junto a ElXokas así que basó su estrategia en acabar con él de forma preventiva. El más que consolidado en el mundo de Twitch, Xokas, supo reconocer durante su directo la buena jugada del joven desconocido Ollie.

El nuevo gran streamer agradeció a los organizadores que le dejaran participar en el evento en la celebración de su victoria que engrosa su cuenta bancaria en 100 mil euros.

Gracias @Komanch @auronplay @Rubiu5 por haber montado el mejor evento de twitch de la historia.



No me olvido de los que han hecho esto posible, todo el equipo de programadores y los guardias! Sin vosotros esto no hubiera sido lo mismo❤️🦑 https://t.co/Nd7eAOGzeS