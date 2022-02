'Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore' retrasa su segundo tráiler por la guerra en Ucrania

El esperado adelanto de 'Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore' tendría que tener lugar hoy pero se hará esperar durante un tiempo indefinido y se especula que la invasión de Ucrania por parte de Rusia podría ser el motivo.

La atención mediática y la preocupación mundial se centra en estos momentos en el conflicto militar en Europa y parece ser que Warner Bros ha decidido posponer el estreno del adelanto anunciado esta semana por Jude Law.

"El esperado tráiler de 'Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore' no se estrenará hoy. Muchas cosas nuevas llegarán muy pronto, gracias por vuestra paciencia". Anuncia la cuenta de Twitter oficial de la saga en la red social.

The eagerly awaited Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore trailer will not be revealed today. More to come very soon, thank you for your patience. — Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) February 24, 2022

Warner Bros. habría decidido no lanzar el nuevo avance debido a la situación en Ucrania, país que ha sido invadido por el ejército ruso y se encuentra inmerso en un conflicto armado en su propio territorio. Este es el verdadero motivo del atraso según han avanzado varios medios, como Comicbook o Small Screen. Los fans de la saga se han mostrado comprensibles con el contexto en redes sociales pues consideran que lo sucedido es algo totalmente comprensible y opinan que habría sido de mal gusto estrenar el nuevo tráiler teniendo en cuenta la situación actual.

Don’t get me wrong, not releasing it today is one million percent the correct move. It’s the fact that WB refuses to communicate with fans that’s unfair and other franchises aren’t treated this way, the Batman fans were told their tiktok Q+A was cancelled HOURS ago — 𝕲𝐄𝐋𝐋𝐄𝐑𝐓 𝕲𝐑𝐈𝐍𝐃𝐄𝐋𝐖𝐀𝐋𝐃 (@onlyinraresouls) February 24, 2022

"No me malinterpreten, no lanzarlo hoy es un millón por ciento el movimiento correcto. Es el hecho de que WB se niega a comunicarse con los fanáticos lo que es injusto y otras franquicias no son tratadas de esta manera, a los fanáticos de Batman se les dijo que su tiktok Q+A fue cancelado hace horas", comenta un fan.

Jude Law anunció durante esta semana el adelanto cancelado con un vídeo en las redes sociales de la franquicia: "Esta semana, únete al primer ejército de Dumbledore y demuestra tu amor por el mago. Comparte tu cosplay, fan art, tatuajes, citas favoritas, cualquier cosa relacionada con Dumbledore y descubre el nuevo tráiler de #AnimalesFantásticosLosSecretosDeDumbledore el jueves 24 febrero."